“Si quelqu’un pouvait amener Rafael Nadal en Afrique du Sud, c’est moi” – Roger Federer

L’un des plus grands rivaux sportifs du 21e siècle, Roger Federer et Rafael Nadal sont également célébrés pour leur amitié hors cour. Leur relation va au-delà de leurs combats sur les tribunaux professionnels. Le duo continue de s’entraider en cas de besoin.

Le numéro trois mondial Federer est arrivé au Cap, en Afrique du Sud, pour l’événement d’exposition. Il jouera contre son plus grand adversaire Nadal sur le court sud-africain. Ils joueront les uns contre les autres pour la toute première fois en Afrique.

Épreuve de force «Roger Federer contre Rafael Nadal» au Cap

«Je pense à cette idée depuis quelques années maintenant et je me pose toujours la question: où avec qui, quelle taille, quelle taille devrait-elle être? L’idée initiale était d’en faire un, donc au moins j’ai joué ici et les gens ont pu me voir, ma famille que j’ai encore ici doit me voir », a déclaré Roger Federer.

Les fans sud-africains sont ravis de la confrontation entre les deux tours de tennis en verre de leur pays. Roger a déclaré que lui seul pouvait amener Rafa au Cap. L’Espagnol n’a qu’un seul lien avec l’Afrique du Sud et c’est Roger, dont les racines remontent à l’Afrique du Sud.

«Au fur et à mesure que l’idée a grandi et qu’elle a fini par s’essayer, nous sommes allés de plus en plus gros. Pour moi, à un moment donné, j’ai réalisé que quelque chose de très spécial pouvait se produire, pour moi, seul Rafa pouvait rendre cet événement vraiment spécial pour les gens d’ici », a poursuivi Federer.

“J’ai des liens avec Rafa si quelqu’un pourrait peut-être le ramener en Afrique du Sud, c’est moi et je lui ai demandé et il a dit oui tout de suite”, a ajouté le numéro trois mondial.

L’Espagnol Nadal se rendra en Afrique du Sud depuis le Koweït pour participer à la série «Match for Africa». Le match amassera des fonds pour la Fondation Roger Federer.

“Je ne pourrais pas être plus excité de voir Rafa arriver demain matin” – Roger

Pour mettre en place ce match en Afrique du Sud, les deux ont déterminé les dates depuis deux ans. Federer est ravi de jouer contre Nadal au Cap.

«Nous nous disputons un rendez-vous depuis deux ans, alors j’en ai finalement obtenu un. Il voulait le faire plus tôt. Nous étions tous les deux prêts, mais il y avait trop de choses à faire avec nos horaires. Je ne pourrais pas être plus excité de voir Rafa arriver demain matin », a déclaré Roger Federer.

Ils devraient jouer le 7 février en présence de plus de 50 000 personnes vendredi soir. En outre, le philanthrope et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates et l’hôte du Daily Show, Trevor Noah, partagent le court de tennis avec Federer et Nadal au Cap.