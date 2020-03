Si tout le monde aime Roland Garros, ce sera l’anarchie

Alors que la décision de la Fédération française de tennis de déplacer le tournoi du Grand Chelem de Roland Garros de mai à septembre a reçu le soutien de certains milieux en France, le joueur de tennis français Jeremy Chardy se dit mécontent que la décision ait été prise sans consulter les joueurs ou le tour.

S’adressant à L’Equipe, Chardy dit: “Oui, je suis évidemment heureux que Roland-Garros soit organisé. Pour nous, joueurs français, c’est le plus beau tournoi. Mais mardi, je ne savais pas que personne dans le monde du tennis était au courant de cette décision.

Et c’est choquant et dangereux pour le Tour. Si tout le monde aime Roland-Garros, c’est l’anarchie. Pour moi, c’est une erreur, une décision très risquée, celle de se débarrasser de l’ATP, des autres tournois du Grand Chelem, des directeurs de tournoi et des joueurs. “

La décision de la Fédération française de tennis de déplacer leur rendez-vous de mai à septembre a suscité de nombreuses réactions de la part des joueurs et autres organismes de tennis, qui affirment qu’ils n’ont pas été consultés par la Fédération française de tennis et que le fait de procéder de cette manière unilatérale pourrait créer problèmes pour de nombreux autres tournois.

La décision de Roland Garros signifie que plusieurs tournois ATP & WTA programmés au cours de ces 2 semaines ainsi que la Laver Cup, organisée par l’équipe de direction de Roger Federer, seront affectés par le déménagement. ATP & WTA Tours a publié hier une déclaration disant que tous les événements jusqu’au 7 juin seraient annulés et que tout autre changement serait effectué en consultation avec toutes les autres instances de tennis, mais excluait la Fédération française de tennis du communiqué de presse.