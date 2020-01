«Si vous n’avez pas de doute, cela signifie probablement que vous êtes arrogant»

Tennis – La star du tennis n ° 1 mondiale Rafael Nadal apparaîtra sur la célèbre émission de 60 minutes ce dimanche 12 janvier sur le réseau CBS, selon CBS News. L’interview a été réalisée par le célèbre journaliste de tennis Jon Wertheim en décembre, pendant la morte-saison à Majorque où Nadal a grandi et vit toujours.

Pour l’interview, l’équipage de CBS était au courant d’une des séances d’entraînement intenses de Nadal à Majorque. S’exprimant sur sa vision du tennis et de la vie en général, Nadal a déclaré: “Je suis une personne très intense avec beaucoup d’énergie.

Je vis la vie et les sports à intensité maximale. C’est ce que je ressens. “L’Espagnol dit que même après tant de titres et de victoires en Grand Chelem, il a encore des doutes qui, selon lui, l’aident à être plus alerte.” Si vous n’avez pas de doute, cela signifie probablement que vous ” être arrogant.

[Doubt] est bon pour moi, car alors je me sens alerte. Le tennis est un sport où les choses peuvent changer très rapidement. Voilà la grande beauté de notre sport. ”

Pendant le spectacle, Wertheim parle également à l’oncle Toni Nadal, qui a joué l’un des rôles les plus instrumentaux dans le façonnement de la carrière de l’Espagnol et Toni donne un aperçu du travail acharné et de l’état d’esprit de Nadal, même quand il était enfant.

“Normalement, lorsque vous lancez le ballon à la plupart des enfants, ils attendent que le ballon leur arrive. Mais quand [Rafael] avait trois ans, il est allé droit au but. “Nadal est actuellement en Australie où il représente l’Espagne en Coupe ATP.

Il se rendra ensuite à Melbourne pour l’Open d’Australie qui débutera le 20 janvier. L’Espagnol visera à remporter son 20e titre du Grand Chelem en Australie et à égaler le record de tous les temps pour la plupart des tournois du Grand Chelem actuellement détenus par Roger Federer.