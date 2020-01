Si vous ne voulez pas regarder le tennis, rentrez chez vous

Les amateurs de tennis connaissent le nom de Carlos Bernardes, le célèbre arbitre de chaise brésilien, l’un des meilleurs et des plus respectés au monde dans sa catégorie. Lors du quart de finale de la Coupe ATP à Sydney entre le Canadien Denis Shapovalov et le numéro un mondial

2 Serbe Novak Djokovic, le match remporté par ce dernier pour 4-6 6-1 7-6, Bernardes s’est retrouvé à envoyer un message au public dans la foule, coupable d’avoir interrompu le match à plusieurs reprises. “Un instant, un instant, s’il vous plaît”, a déclaré Bernardes, en soulevant le microphone.

«C’est un match de tennis et la chose la plus importante entre nous est le respect. Si vous ne voulez pas regarder le tennis, la meilleure chose à faire est de le ramasser et de rentrer chez vous. Mais ne distrayez pas ceux qui sont venus ici pour regarder ce sport.

“L’avertissement de Bernardes, inhabituellement direct et ciblé contre la foule, semblait avoir atteint son objectif: la foule s’est progressivement calmée dans les minutes suivantes et a permis au jeu de se dérouler sans heurts.

“La chose la plus importante entre nous tous est le respect”

– Carlos Bernardes #ATPCup pic.twitter.com/YPxnnuPNMM – Tennis TV (@TennisTV) 10 janvier 2020