“Si vous posez des questions sur les chiffres, Roger Federer est le joueur le plus titré” – Boris Becker

Depuis l’avènement de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, la question du plus grand joueur de tous les temps a pris de nouvelles dimensions. Ces trois joueurs ont dominé le tennis comme aucune autre époque dans le passé. Année après année, ils se partagent les victoires du Grand Chelem.

Cependant, ce n’est pas comme si les grands joueurs n’avaient jamais existé auparavant. Des stars comme Pete Sampras, Bjorn Borg, Boris Becker et Rod Laver ont également gravé leurs noms dans l’histoire du tennis. À leur époque, le jeu était différent, les terrains étaient différents et le niveau de pratique était également différent.

Par conséquent, faire un comparatif tarifaire est une tâche difficile. Le plus grand joueur de tennis allemand Boris Becker a récemment fait part de ses réflexions sur cette question. Voyons ce que la légende avait à dire.

Boris Becker

Qu’a dit Boris Becker à propos de Roger Federer?

Becker a fait des déductions intéressantes –

«Si vous posez des questions sur les chiffres, Roger Federer est le joueur le plus titré. Si vous posez des questions sur le meilleur de tous les temps, c’est difficile parce que le tennis a été joué dans les années 70, 80 et 90 sur différentes surfaces, donc vous ne pouvez pas toujours comparer avec les chiffres la qualité d’un joueur. “

Les disques de Roger Federer parlent d’eux-mêmes. Il a remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem à 20 ans. Cependant, il est suivi de près par Rafael Nadal à 19 ans et Novak Djokovic à 17 ans.

Inutile de dire que le record de la star suisse est menacé. Surtout compte tenu des formes récentes, Nadal et Djokovic ont joué à un niveau beaucoup plus élevé. En 2019, alors que Novak a remporté l’Open d’Australie et Wimbledon, Rafa a remporté l’US Open et Wimbledon.

Roger Federer a obtenu le meilleur résultat en finale de Wimbledon. 2020 a de nouveau apporté de bonnes nouvelles pour Djokovic alors qu’il défendait sa couronne de l’Open d’Australie. Cependant, Federer n’est pas d’humeur à se prosterner car il cherchera à défendre ses records.

Pensez-vous que Roger Federer peut protéger ses grands exploits?