La joueuse de tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova, qui fait partie du Conseil des joueurs de la WTA, dit qu’elle sera prête à jouer en décembre si la saison se prolonge jusque-là une fois la suspension de tennis levée. Ces dernières semaines, il y a eu des rumeurs selon lesquelles, lorsque la saison de tennis reprendrait, le calendrier pourrait être prolongé pour jouer en novembre et décembre pour compenser les événements perdus en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon le site TennisActu, le Russe dit que le calendrier actuel de jeu de janvier à novembre nécessite de toute façon un changement, “S’il faut jouer en décembre je serai prêt, en tout cas il faut changer ce calendrier où l’on jouer sans s’arrêter de janvier à novembre. “

. Parlant de la situation actuelle, Pavlyuchenkova dit: “Nous avons annoncé une date de reprise mais il n’y a vraiment pas d’accord, tout peut changer. Cela ne ressemble pas du tout à une intersaison comme certains le disent parce que la seule chose que je peux faire est de me motiver physiquement et frapper la balle parce que j’ai de la chance d’avoir un court non loin de chez moi.

J’ai de la chance car certaines personnes ne peuvent même pas faire tout ça. “La Russe a également annoncé sa séparation d’avec l’entraîneur français Sam Sumyk après six mois, affirmant que l’énergie entre les deux n’était pas correcte. Pavlyuchenkova est une ancienne n ° 1 mondiale junior.

1 et vainqueur de deux titres juniors du Grand Chelem. Elle a culminé au 13e rang du classement mondial en juillet 2011. La Russe a remporté douze titres en simple et cinq titres en double sur le circuit WTA, ainsi que cinq titres en simple et huit titres en double sur le circuit féminin de l’ITF.