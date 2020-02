“S’il m’attrape, ça va” – Roger Federer sur Rafael Nadal égalant son Grand Chelem Tally

Ce fut une nuit de fête au Cap avec Roger Federer et Rafael Nadal jouant leur premier match en Afrique du Sud. Leur match a permis de récolter 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer et l’événement a réussi au-delà des attentes de Federer.

Au milieu de toute l’exaltation au stade du Cap, Federer a reflété ses buts en Grand Chelem. Le maestro suisse a révélé qu’il allait parfaitement bien avec son rival Nadal, dépassant son record de 20 titres majeurs. Cependant, en même temps, il aspire également à gagner un autre Wimbledon, faisant une somme cumulée de neuf titres majeurs sur gazon.

“Nous sommes tous très satisfaits des carrières qui ont dépassé toutes nos attentes” – Roger Federer

“La bonne chose à propos de ce soir, c’est qu’il [Nadal] ne peut pas me rattraper. Je suis très détendu », a plaisanté Federer lors de l’exposition au Cap.

“Ce qu’il a accompli dans sa carrière, ou Novak d’ailleurs, moi aussi … Nous sommes tous très satisfaits des carrières qui ont dépassé toutes nos attentes. J’espère que je pourrai encore jouer un peu plus longtemps », a déclaré Federer. “Nous verrons combien plus. Mais il y a encore beaucoup à attendre. Dans mes rêves, je n’ai jamais rêvé aussi loin. J’espérais gagner un seul Wimbledon. Si il [Nadal] me rattrape, ça va. “

Roger Federer et Rafael Nadal

Actuellement, Federer mène par un, en termes de nombre de tournois du Grand Chelem. Nadal qui repose sur le numéro 19, pourrait égaler le record de Federer sur sa surface préférée de Roland Garros au cours du mois de mai-juin de cette année.

Dans l’ère actuelle du tennis, le décompte du Grand Chelem des «Big Three» est l’une des dimensions du tennis qui retient le plus l’attention. Et la course au titre majeure entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se réchauffe alors que chacun se rapproche de plus en plus.

Au Cap, le match «Fedal» a vu un record de 51 954 spectateurs. Il a fait remarquer un nouveau record du monde pour un match de tennis.

Roger Federer et Rafael Nadal

L’Espagnol Rafael Nadal a été impressionné par l’incroyable public de tennis dans le stade du Cap. “Nous avons fait de notre mieux comme toujours”, a déclaré Nadal. «C’est une expérience inoubliable de jouer devant une foule aussi incroyable dans un stade incroyable. Ce fut un grand plaisir pour moi d’en faire partie. »