Tennis – Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, était de retour sur Rod Laver Arena lundi pour s’entraîner avant l’Open d’Australie de la semaine prochaine. Le compte Twitter de l’Open d’Australie a tweeté un extrait de la superstar suisse exerçant à Melbourne Park avec la légende “Silence, s’il vous plaît, Roger Federer au travail à Melbourne”

Federer, 38 ans, n’a pas joué d’échauffement cette année avant le premier tournoi du Grand Chelem de la saison et a choisi de se rendre tôt à Melbourne afin de s’y habituer. Federer tentera de remporter son 21e titre du Grand Chelem à Melbourne – il détient déjà le record du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem remportés par un joueur masculin de l’histoire du tennis, mais Rafael Nadal, qui a 19 chelems, aura une chance d’égaler Federer à Melbourne.

Il participera également à l’événement d’exposition AO Rally for Relief qui se tiendra le mercredi 15 janvier et auquel participeront plusieurs des superstars du jeu. Federer sera rejoint par Novak Djokovic, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Serena Williams, Naomi Osaka et Caroline Wozniacki.

L’événement devrait amasser des fonds pour les victimes de la crise des feux de brousse en Australie, où plus de 25 personnes et environ un milliard d’animaux sont morts. Plusieurs acteurs ont déjà apporté des contributions personnelles et des dons à la crise.

