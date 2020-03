Simon Rea ‘Vivian Yang de Tennis NZ ressemble à quelque chose d’un Kiwi Naomi Osaka

Le directeur de la haute performance de Tennis NZ, Simon Rea, dit que le jeune Kiwi Vivian Yang a le potentiel d’avoir un avenir brillant, la comparant à deux fois championne du Grand Chelem Naomi Osaka, mais c’est une personne à laquelle Yang dit qu’elle n’est pas prête à être comparée.

Rea dit: «(Yang est) sur la trajectoire des 100 meilleures athlètes féminines qui ont réussi. Elle affiche également constamment une persévérance granuleuse qui ressemble à quelque chose d’un Kiwi Naomi Osaka. Les signes promettent que Vivian a un bel avenir. “

Matthew Alexander, entraîneur de développement national de Tennis NZ, déclare: “Il y a une grande différence dans sa personnalité sur le terrain d’entraînement et sur le terrain de match – ce que j’aime. Nous en sommes au stade où nous essayons de trouver un bon équilibre entre l’utilisation Agressivité de Vivian et être suffisamment cohérent pour aller en profondeur dans les tournois.

Mais elle est aussi très amusante. Elle est bonne à rire d’elle-même et à ne pas prendre les choses trop au sérieux, tout le temps. “Yang, 15 ans, dit que son objectif est d’être classée dans le Top 100 mondial junior d’ici la fin de l’année, son classement actuel étant non.

353 dans le monde. “Je sens que je ne suis pas prête à être comparée à elle (Osaka).” Yang a récemment été partenaire de frappe pour la Slovène Katarina Srebotnik à l’ASB Classic. “Elle est vraiment solide et son style a fait ressortir un bon jeu en moi .

La première année [at the ASB Classic] Je regardais dans la foule; la deuxième année, j’étais dans le salon et cette année, j’étais assez bon pour être un partenaire de frappe. J’espère donc que l’année prochaine, je jouerai des qualifications, si tout se passe bien.

J’ai pu jouer contre des joueuses professionnelles dans un tournoi féminin de 15 000 $ à Hamilton le week-end dernier, ce qui était plutôt bien – j’ai atteint les quarts de finale en simple et en double. J’étais un peu nerveux au début mais quand j’ai obtenu mon premier point, j’ai commencé à me détendre.

C’est différent de jouer aux juniors. Je ne suis pas allé à l’école pendant les quatre premières semaines [of this year]. Ce n’est que mon deuxième jour car j’ai participé à des tournois. Aucune pression si vous perdez au premier tour.

Parfois, quand je ne joue pas bien, c’est difficile parce que j’ai peur que les gens me blâment. Mais gagner ou perdre, je suis toujours prêt à travailler plus fort pour être plus fort dans les tournois. Elle (psychologue du sport) m’écoute juste me plaindre de choses qui me dérangent – principalement des choses que j’ai l’impression de ne pas pouvoir dire à mon entraîneur.

Ce n’est pas facile, mais j’ai la motivation pour le faire professionnellement, donc ça me garde motivé. “Yang dit que son idole est la star du tennis allemande Alexander Zverev.” J’étais plus jeune et je ne comprenais pas grand-chose au jeu à l’époque, mais Je me souviens avoir vu sa passion et son énergie sur le court. Regarder ses mouvements et voir ses émotions me mettait à l’aise. ”