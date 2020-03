Simona Halep a hâte de se marier et de devenir mère

Il ne reste plus grand-chose sur la table pour Simona Halep après avoir conquis les Internationaux de France et Wimbledon tout en arrivant au sommet du classement WTA pendant pas moins de 64 semaines. Dans une récente interview, la joueuse roumaine de 28 ans a avoué que seules deux choses sont restées incontrôlées sur sa liste de seaux.

“En termes de carrière, tout ce que je souhaitais est devenu réalité, et personnellement, même si un million d’articles vont émerger à ce sujet: mon seul rêve qui ne s’est pas encore réalisé est de me marier. Cela arrivera un jour. Cela est resté sur ma liste de réalisations et, bien sûr, pour devenir mère », a déclaré Halep dans une interview exclusive pour tiebreak.ro.

Le petit ami de Simona est Toni Iuruc et ils ont montré de nombreux signes qu’ils étaient sur le point de se marier. Toni était à côté de Halep lors de ses séances d’entraînement de pré-saison à Dubaï et a passé la fête du Nouvel An ensemble. Cependant, arriver à la position où elle se trouve aujourd’hui, être accompli à la fois sur le plan professionnel et personnel, n’a pas été chose facile.

Simona Halep a dû investir beaucoup en elle-même et faire des sacrifices en cas de besoin. «Mes parents n’ont pas utilisé pour me donner un cadeau spécialement pour un match de tennis. Quand je gagnais un match ou un tournoi important, je sortais avec eux en ville et achetais quelque chose, strictement lié au tennis également.

Le premier argent gagné grâce au tennis est venu des tournois à 10 000 $ qui se déroulent en Roumanie. Je les ai aussi investis en moi-même ». Halep a déclaré dans une interview exclusive pour tiebreak.ro.