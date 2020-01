Simona Halep «a peur» de l’entraîneur après avoir perdu le focus contre Dart «dangereux»

Simona Halep a donné du fil à retordre à son entraîneur Darren Cahill après avoir laissé son adversaire du deuxième tour de l’Open d’Australie, Harriet Dart, revenir de 5-1 dans le deuxième set avant de clore la rencontre avec 6/2 6/4. «Ce n’était pas facile du tout, même si elle ne frappe pas très fort.

Elle a de bons angles et sa balle n’a pas autant de puissance pour jouer contre et j’ai dû travailler un peu plus. J’étais très proche de terminer à 5-1, je menais plutôt bien, mais ensuite je ne sais pas ce qui s’est passé … J’ai un peu perdu le focus et elle a commencé à jouer gratuitement et elle n’a pas raté ça beaucoup plus.

Je suis content d’avoir pu tenir ce dernier match ». Halep a expliqué lors de la conférence d’après-match. Dans le deuxième set, voyant que son adversaire revient lentement dans le match, Simona a fait une dépression nerveuse. Elle a giflé une de ses cuisses et a crié à Cahill.

Heureusement, Darren a pardonné la majeure partie de la sortie nerveuse de Simona parce qu’elle n’a pas perdu ce précieux deuxième set. Cependant, n’oublions pas que Halep s’est engagée à faire un don de 200 $ chaque fois qu’elle crie à son entraîneur. “Il compte ces trucs.

J’ai peur de demander (combien je dois donner). C’est une bonne chose à faire et je le ferai avec plaisir. C’est très agréable de le revoir. Me donne confiance et je suis vraiment content de mon équipe […] Il m’a dit en fait qu’il avait tout coupé à 50% parce que j’avais gagné le match, je pouvais finir le deuxième set, donc je suis en bonne position, mais je donnerai certainement tout ce que j’ai fait aujourd’hui.

»A déclaré Simona après avoir échappé à Harriet Dart. Après avoir réussi à dépasser le jeune britannique, décrit par Simona comme «un peu dangereux», le champion de Wimbledon rencontrera Yulia Putintseva au troisième tour de l’Open d’Australie.

«Je sais qu’elle se bat beaucoup et elle est très bruyante sur le court. J’ai vu des matchs d’elle, mais c’est une très jolie fille ». Simona a parlé de son prochain adversaire.