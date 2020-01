Simona Halep après avoir échoué à atteindre la finale de l’Open d’Australie: “J’ai mal maintenant”

Après avoir échoué à la finale de l’Open d’Australie, Simona Halep a ressenti de la déception et a été amassée par un sentiment de tristesse, pensant qu’elle était si proche de bord Garbine Muguruza dans le 7/6 (10/8) 7 / 5 défaite.

«J’aurais peut-être pu être plus courageux sur les points importants. Je ne l’ai pas fait et peut-être suis-je allé un peu sur la défensive dans ces balles et je ne pouvais pas prendre la domination du point. Elle a très bien servi dans les moments importants.

Mon retour n’a pas été formidable aujourd’hui. Je pense que ce fut un bon match pour nous deux, mais elle a été plus forte au final ». Halep a expliqué sa défaite. La rencontre entre les champions de Wimbledon 2019 et 2017 a en effet été très serrée.

Simona Halep a raté 4 points de set dans le premier set et menait 5-3 dans le second, mais elle n’a réussi à gagner aucun des deux. «Perdre comme ça fait plus mal! J’ai mal maintenant, je dois l’admettre, mais la vie continue […] J’ai eu de nombreuses chances de gagner ce match, mais cela ne s’est pas produit.

Elle allait mieux aujourd’hui ». Simona Halep a avoué lors de la conférence d’après-match. La dernière adversaire de Garbine Muguruza est Sofia Kenin, l’Américaine qui a bouleversé Ashleigh Barty dans l’autre demi-finale. Même si Kenin est classée au-dessus de Muguruza dans le classement WTA et qu’elle a éliminé le numéro un mondial, Simona Halep pense que l’Espagnole remportera le Grand Chelem et encore plus que cela.

«Je pense qu’elle est capable de gagner le tournoi. Si elle peut jouer comme ça tous les jours, elle peut être numéro un à coup sûr, mais c’est difficile à faire. La cohérence sur le [WTA] La tournée est la chose la plus importante. C’est une grande championne, elle sait comment gagner des tournois du Grand Chelem, comment gagner des titres, donc ça va. », A déclaré Simona Halep.