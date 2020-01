Simona Halep, aucune pression à la recherche de l’Australie

Une route tout simplement spectaculaire est celle qui mène Simona Halep dans cette Open d’Australie 2020. Constanta a signé son match le plus précis et le plus énergique contre l’Estettien Anett Kontaveit qui n’a “ autorisé ” que deux matchs dans tout le match lors de son voyage en demi-finale du tournoi océanique. Halep a expliqué lors d’une conférence de presse ses sentiments à ce stade de l’événement, ce qu’il attend des rivaux qu’il a laissé à l’horizon et son changement de mentalité après avoir été sacré champion de Roland Garros et de Wimbledon ces dernières années.

Des sensations spectaculaires tout au long du tournoi et de mieux en mieux. “La perfection n’existe pas, mais je suis vraiment heureux et heureux de la façon dont j’ai joué. Je me sentais très bien sur le terrain. J’ai bougé très bien, j’ai senti la balle tout aussi spectaculaire. C’était un grand match.

Je me sens beaucoup plus énergique maintenant qu’il y a deux ans quand je suis également arrivée en demi-finale. Je me sens plus en confiance, je ressens plus mon jeu. “

Il aime la chaleur de l’Australie. “J’aime la chaleur ici. J’adore jouer avec ce genre de conditions. Nous verrons ce que nous sommes demain. Mais je suis prêt pour tout ce qui nous arrivera. En fait, j’ai raté qu’il faisait plus chaud les jours précédents. C’est quelque chose de bon pour moi la chaleur. “

Changement dans la préparation de 2020. “Cette année, j’ai passé près de trois semaines à Dubaï. J’ai travaillé de manière plus professionnelle que les années précédentes. C’est pourquoi je ne suis pas chez moi, car je peux donc me concentrer pleinement sur la formation, je n’ai pas de jours de congé.”

Rivaux possibles pour le titre à l’Open d’Australie. “Barty s’améliore beaucoup. Il est en grande forme maintenant. Sa coupe est magnifique en tennis féminin. Il sert aussi très bien même s’il n’est pas très grand. Il a beaucoup de talent et est en grande forme maintenant. Dans le cas de n’importe qui de mes rivaux en demi-finale (Muguruza ou Pavluchenkova), les deux sont deux grands frappeurs, ils jouent très fort et décollent très fort, ce sera pratiquement la même tactique contre l’un d’eux, le plus important est que je me concentre sur moi-même. avoir atteint les demi-finales sans perdre aucun set. “

Façon d’affronter les tournois et surtout les Grands Chelems ces derniers temps. “Tout est différent dans ma tête maintenant. Ce n’est pas plus facile du tout. Je ressens toujours la dureté d’un tournoi comme celui-ci. Je me sens simplement plus en confiance en moi, avec la certitude que je peux faire des choses. Je ne pense plus que je ne le fais pas Je ne pourrai jamais gagner de Grand Chelem. Tout Grand Chelem est une priorité pour moi, mais ce serait formidable de pouvoir gagner une piste difficile. “

Gérez la pression d’être pendant longtemps dix premiers. “Parfois, je me sentais épuisé par cela, je dois l’avouer. C’est la pression de devoir être très bien chaque semaine, c’est la chose la plus compliquée. Mais après deux ou trois ans de présence, je m’y suis habitué. semaine comme un défi de savoir jusqu’où vous pouvez aller. Maintenant, je ne ressens aucune pression. Tout ce que je reçois est un extra. Le but principal pour moi n’est plus le classement, mais les titres et les grands matchs. “

