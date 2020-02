Simona Halep: “Clijsters est une référence pour nous”

Joueur de tennis roumain Simona Halep a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments avant de faire ses débuts au WTA Premier 5 à Dubaï 2020, un tournoi où l’ancien numéro un mondial est l’un des plus grands favoris du titre final.

Retour à la compétition après l’Open d’Australie: “Je suis très heureux d’être ici à Dubaï. Je pourrais déjà être ici il y a deux mois en pré-saison et c’est l’un de mes endroits préférés sur le calendrier. Après l’Open d’Australie, je n’ai pas joué au tennis. J’étais à la maison depuis deux des semaines à passer du temps avec ma famille et mes amis pour pouvoir me vider un peu et recharger mes batteries. Je suis prêt à faire de mon mieux et à jouer un bon rôle dans ce tournoi. “

Options pour remporter le titre: “C’est très compliqué de penser à ces choses en ce moment. Je suis juste ici pour donner le meilleur de moi-même chaque jour et nous verrons jusqu’où je peux aller. J’ai de bons souvenirs ici quand j’ai gagné et chaque match est compliqué. C’est pourquoi vous devez match-to-match philosophie. Il serait contre-productif de penser aux finales et aux options de titre alors que je n’ai encore joué aucun tournoi. J’ai aussi une partie très difficile de l’image. “

Entraînez-vous avec Kim Clijsters: “J’étais très nerveux. J’ai dit à mon entraîneur que c’était comme un rêve de pouvoir m’entraîner avec elle. Il y a cinq ou six ans, nous avons joué un tournoi à Brisbane, mais ce furent des sensations différentes, car j’étais une joueuse de tennis complètement différente de la mienne.” le tennis, vous apprenez toujours de nouvelles choses et bien plus encore quand vous le faites avec de grands champions comme Kim. Le fait qu’elle revienne est quelque chose de très important pour ce sport. “

Souvenirs de ce match contre Clijsters: “Je me souviens que dans le premier set, cela m’a dépassé dans tous les sens. J’ai obtenu un 6-0 en quelques minutes et je ne savais pas ce que je pouvais faire. Dans le second, la chose était égale et elle m’a battu 6-4. J’ai appris beaucoup de cette rencontre, car comme je l’ai déjà dit, vous apprenez toujours quelque chose des grands joueurs de tennis. C’était impressionnant de voir comment, après la naissance de votre fille, elle est revenue au tennis et a remporté un Grand Chelem. C’est une grande championne et Il est capable de tout faire. C’est une inspiration pour nous tous. “

Titre de Sofia Kenin à l’Open d’Australie: “Je n’ai pas vu seulement le match, seulement la moitié du deuxième set. Je n’étais pas à la maison pendant le reste du match. Je suis très heureuse de voir Kenin remporter un Grand Chelem avec 21 ans. C’est une joueuse de très haut niveau qui sait déjà quoi qui est de remporter un tournoi majeur lors de sa première finale du Grand Chelem. Je pense que ce titre marquera un avant et un après dans sa carrière de joueur de tennis, car beaucoup en tiendront compte dans les tournois à venir “, a-t-il conclu.

.