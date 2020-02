Simona Halep clôture la journée à Dubaï avec un retour fantastique contre Sabalenka

Simona Halep a fini par dévaster, avec un niveau de tennis énorme, son duel contre Aryna Sabalenka. Pour les formes et aussi pour le bas, avec un retour plein de caractère, le roumain semble candidat numéro 1 pour le titre en Dubaï. Non seulement à cause de son statut mais aussi à cause du rythme qu’il a fini par jouer contre le Biélorusse. Et que Aryna a très bien commencé, avec un 6-3 qui semblait présager de graves problèmes pour Costanza, mais Simona a mis son tennis en ordre, a imposé ses règles et a commencé à générer de la vitesse d’un côté à l’autre, battant Sabalenka par 3 -6 6-2 6-2.

