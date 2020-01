Nouvelle victoire en deux manches roumaines Simona Halep toujours sans perdre une manche dans le Open d’Australie 2020. Pas même le Belge Elise Mertens. Halep s’est imposé 6-4 et 6-4 pour accéder à son quart de finale numéro 4 à Melbourne. La Roumaine est vraiment dangereuse, très solide avec son jeu et qu’elle est de plus en plus une bonne candidate pour le titre.

