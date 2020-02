Simona Halep critique la Fédération roumaine

La globalité du monde du tennis a permis et favorisé le fait que de nombreuses parties de la planète peuvent «fabriquer» un ou un grand joueur de tennis qui devient l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais dans certaines parties du monde, ces histoires ne répondent pas aux possibilités de ce pays de créer une structure nationale qui fabrique des joueurs de tennis de haut niveau en série. Les États-Unis, la France, l’Australie ou l’Espagne ont cette tradition et cette structure, mais pas d’autres pays. Et qu’un joueur, comme dans le cas de Simona Halep, il n’a pas non plus servi à créer une structure à la culture qui est en train de naître.

C’est ce dont s’est plaint récemment le numéro un mondial. Costanza’s est une figure idolâtrée en Roumanie, où elle a été reçue au stade national de Bucarest lorsqu’elle a remporté son titre à Roland Garros. Mais cela n’a pas évolué vers l’infrastructure et les budgets d’une fédération qui ne reçoit pas de fonds ni ne parie sur certaines décisions.

“C’est dommage que notre tennis roumain ne fasse rien”

“Je ne suis pas un joueur de tennis pour moi seul, mais aussi pour les nouvelles générations, car elles ont un besoin urgent d’infrastructures, quelque chose qui manque dans notre pays. Nous avons besoin de toute urgence d’une salle de sport pour accueillir tous les matches de la Coupe de la Fédération. Il y a beaucoup d’enfants qui ont besoin d’un soutien financier, surtout quand il s’agit de tennis, qui est un sport cher.Je plaide vraiment pour cette cause, pour l’infrastructure du tennis.Le tennis roumain a eu beaucoup d’excellents résultats.Il est dommage que notre tennis roumain ne fasse rien, non progrès. “

Simona ne garde aucune plainte, car elle sait que les choses ne fonctionnent pas. «Il est frustrant que la Fédération roumaine de tennis n’existe pas ou ne fasse rien, pour autant que je sache, et je suis très documenté à ce sujet. C’est frustrant pour nous, c’est frustrant pour moi d’avoir tant de bons résultats, étant le numéro un mondial, que notre fédération ne soit pas financée par le gouvernement. “

.