Simona Halep dévoile son mantra du succès devant les puits indiens

Simona Halep a récemment parlé de son mantra du succès. Elle a dit: “Les gens ne comprennent pas que vous ne pouvez pas sentir la fusée, le mouvement d’une balle, quand il s’agit de vous ou de vos jambes, tous les jours et toujours au plus haut niveau!

Au fil des années, mes séances d’entraînement sont sur pilote automatique et peuvent prendre jusqu’à trois heures. Voilà comment vous vous améliorez de mieux en mieux. Chaque fois que je rate un coup, j’aime essayer au moins 100 à 200 fois le même coup jusqu’à ce qu’il soit parfait.

Tout se révèle être une connexion invisible entre moi et le ballon. Je dois considérer le ballon comme une partie de moi. Je vide mon esprit pendant les séances d’entraînement. C’est pourquoi je dois être là aussi longtemps que possible. Je dois pouvoir fermer les yeux et frapper parfaitement! “Halep a remporté son premier titre de la saison 2020 aux Championnats de tennis de Dubaï, en février.

Elle a battu la Kazakhstanaise Elena Rybakina en finale. Elle est actuellement classée deuxième au monde, derrière l’Australienne Ashleigh Barty. Cette semaine, Barty a perdu en demi-finale du Qatar Total Open face à Petra Kvitova. Kvitova a finalement été finaliste de l’événement, Aryna Sabalenka ayant remporté le titre de Premier 5 (le deuxième de sa carrière) dans la capitale du pays, Doha.

Halep, qui ne joue pas à Lyon ou à Monterrey cette semaine, ne pourra pas retrouver le non. 1 classement de Barty au moins jusqu’après l’Open de Miami. Karolina Pliskova, qui a perdu au début de Doha, est restée stable alors que le numéro un mondial. 3 cette semaine.