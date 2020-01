Simona Halep et Muguruza s’affronteront en demi-finale après une victoire catégorique sur QF

Simona Halep et Garbine Muguruza s’affronteront pour une place en finale de l’Open d’Australie 2020 après avoir remporté leurs matchs de quart de finale respectifs mercredi. Ouverture du jeu de la journée en premier, quatrième tête de série Halep a démantelé 28e tête de série Anett Kontaveit, gagnant 6-1, 6-1 en seulement 53 minutes.

La finaliste de 2018 a été interrompue une fois dans le match, mais a interrompu le service de son adversaire à cinq reprises. Douze gagnants et 10 erreurs non forcées ont constitué le match de Halep par rapport aux 15 gagnants estoniens et aux erreurs non forcées chacun.

Encore à perdre un set jusqu’ici dans le tournoi, un heureux Halep a déclaré après le match: «Je me sentais bien aujourd’hui sur le terrain, je sens mon jeu, je me sens fort sur mes jambes et je savais jouer contre elle. Je viens de me concentrer sur chaque match auquel j’ai joué et j’aime vraiment jouer ici à Melbourne “.

Contre le Muguruza non ensemencé, Halep devra en concentrer certains, puis certains. L’Espagnol a été lent à démarrer contre la 30e tête de série russe Anastasia Pavlyuchenkova mais elle a fait un travail rapide d’elle alors que le match progressait pour gagner 7-5, 6-3 en une heure et 33 minutes.

Avant le match, la réunion a été appelée une confrontation entre Muguruza et l’entraîneur de Pavlyuchenkova – Sam Sumyk – qui avait une relation d’entraînement turbulente avec le double champion de la Major. Alors que Pavlyuchenkova entamait le match selon ses conditions, prenant une pause de service précoce, il semblait que le temps de Muguruza avait pris fin à Melbourne Park.

Cependant, Muguruza a égalisé le premier set à 4-4 et tout en restant à son jeu, a attendu patiemment que son adversaire bégaie. Pavlyuchenkova a pris du recul pour la première fois du match lors du 12e match du set d’ouverture.

Servant à rester dans le set, elle n’a pas pu contrôler les erreurs de sa raquette, entraînant une perte du set. Elle a commencé le deuxième set avec une pause, dans le premier match lui-même. Pourtant, elle a été brisée en arrière alors qu’elle tentait de consolider son avance.

Quelques matchs plus tard, l’intensité de Pavlyuchenkova avait diminué alors que Muguruza augmentait encore son niveau. Une deuxième pause du service de Pavlyuchenkova et une consolidation plus tard, Muguruza avait pratiquement réglé le résultat du match dans la pratique.

Cela est venu plus tard alors qu’elle a réussi le match à 5-3 sans aucun faux pas. Il s’agit de la première demi-finale de Muguruza à l’Open d’Australie. Elle est également la première Espagnole à atteindre l’avant-dernier tour ici, depuis son entraîneur Conchita Martinez en 2000.

Après avoir atteint la demi-finale, Muguruza réintégrera également le top 20 du classement WTA. En entrant dans l’avant-dernier match de l’événement, Muguruza aura un mince avantage sur Halep. Elle mène leur tête-à-tête 3-2, les trois victoires précédentes étant sur des terrains durs. Crédit photo: Aus Open Twitter