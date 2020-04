Simona Halep et son petit ami font un don de 30 000 € pour aider la Roumanie à lutter contre la crise

Simona Halep et son petit ami Toni Iuruc ont décidé de faire un don de 30 000 € pour aider la Roumanie à lutter contre la crise des coronavirus qui n’a pas encore atteint son apogée, du moins dans le pays des Balkans. Halep et son futur mari, selon les rumeurs, ont été touchés par la vaste gamme de problèmes auxquels les Roumains ont commencé à faire face après le début de la pandémie.

«C’est vrai, et c’est le montant, 30 000 euros. Je ne regarde pas les nouvelles, mais j’étais à la maison avec mon petit ami Tony, et nous avons vu à quel point c’était difficile pour tout le monde. Nous avons tous les deux décidé de faire un don […] Peu importe le montant, je dois faire un don.

Cela venait du cœur. Je n’aime pas annoncer officiellement ces dons. Les médecins et les Roumains ont besoin d’aide “, a déclaré Simona Halep lors d’un entretien avec Digi Sport. Simona Halep a également expliqué comment elle gère la situation actuelle, car elle est isolée dans sa maison à Bucarest.

«Le fait que je ne puisse pas passer du temps avec mes amis me manque, nous ne pouvons pas nous rassembler. J’aimais beaucoup sortir en ville, m’asseoir et rire, raconter des histoires. Je me suis complètement isolé. Je n’ai pas rencontré quelqu’un que je ne connais pas depuis le 9 mars », a déclaré Halep.

Le fait que je sois resté à la maison pendant 6 à 7 semaines maintenant, dans un seul endroit, est quelque chose de génial pour moi. Je n’ai jamais fait ça. Je dors plus et je peux dire que c’est un caprice », a conclu Simona Halep.