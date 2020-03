Simona Halep, faible dernière minute pour le tournoi d’Indian Wells

Joueur de tennis roumain Simona Halep Il se peut que vous ne soyez pas membre du WTA Premier Mandatory of Indian Wells 2020 en raison d’une blessure au pied qui vous empêche de pratiquer le tennis normalement. L’ancienne numéro un mondiale tentera par tous les moyens d’être à Miami, mais sa présence n’est pas tout à fait certaine: “Je suis très déçue de devoir me retirer du tournoi d’Indian Wells. Malheureusement j’ai une blessure au pied depuis avant Dubaï qui ne remet pas et qui m’a fait me reposer pendant quelques jours pour que cette douleur disparaisse. C’est dommage, car Indian Wells est l’un de mes tournois préférés. J’espère revenir en 2021 “, a expliqué le joueur roumain.

