Simona Halep fait un don en faveur de l’équipement médical en Roumanie

Tennis – Tout comme la crise des feux de brousse en Australie où les joueurs de tennis se sont réunis pour collecter des fonds pour la crise, les joueurs de tennis se manifestent à nouveau au moment de la pandémie de COVID-19. Alors que plusieurs joueurs de tennis ont fait don de raquettes de tennis et d’articles pour collecter des fonds, World No.

2 Simona Halep, de Roumanie, a déclaré qu’elle donnerait une somme d’argent pour acheter du matériel médical à Bucarest et Constanta, en demandant aux autres de contribuer également s’ils le pouvaient. Dans sa publication sur Facebook, Halep dit: «Malheureusement, nous traversons tous une période très difficile, avec de nouvelles tentatives que nous n’aurions pas pu imaginer il y a quelques mois.

C’est d’autre part et l’occasion parfaite de montrer que nous savons être solidaires et responsables de nos vies et de ceux qui nous entourent. Pendant que nous restons à la maison, les médecins et le personnel médical font d’énormes efforts pour traiter et sauver chaque vie en s’exposant personnellement pour le bien général.

Suivons strictement les instructions soumises par les autorités et contribuons ainsi, chacun de nous, à résoudre ce problème de nature qui affecte dramatiquement notre cours normal de la vie. J’ai décidé de donner une somme d’argent pour acheter l’équipement et le matériel nécessaires dans de telles situations, le montant devant être immédiatement acheminé aux autorités médicales de Bucarest et de Constanta.

J’encourage tous ceux qui peuvent soutenir à contribuer aux efforts conjoints de lutte contre ce virus. En attendant, prenons tous soin de nous, soyons responsables et positifs! Que Dieu nous aide! Halep a également fourni des détails sur les sources de contribution de chacun – Pour un don: l’association “Société des maladies infectieuses et du VIH / SIDA” basée à Bucarest, STR.

– Dr Beez. Calistrat Grozovici, n ° 1, enregistré sous le n ° 11095 / A / 2013 au registre national des fins non patrimoniales, code d’identification fiscale: 32486880, RO54RNCB0781383259000001 – Ron et

RO27RNCB0078138325900002 – EUR, ouvert à la Banque commerciale roumaine, légalement représentée par Mme

Raluca Cruceru – Directrice exécutive