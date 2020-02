Simona Halep: “J’ai du mal à faire démarrer les matchs”

Après les défaites des grands favoris, Simona Halep Il semble qu’il soit le dernier survivant. La joueuse roumaine qui souffre beaucoup pour faire avancer ses matches, est déjà en demi-finale et tentera par tous les moyens de se qualifier pour la finale du tournoi de Dubaï: “Je suis très content du niveau que je montre cette semaine C’est vrai que je souffre beaucoup quand il s’agit de gagner les matchs, mais c’est aussi l’essence même de ce sport. C’est aussi vrai que ce ne serait pas mal de gagner des matchs en deux sets (rires) “, a expliqué Halep qui a encore une fois évoqué ce ce qui signifie jouer pour elle à Dubaï: “J’adore jouer ce tournoi. Je l’ai toujours en rouge dans mon calendrier, car j’aime ses installations et je reçois toujours un grand soutien des fans. En plus, je fais toujours la pré-saison ici, donc Je suis adapté à ces indices. “

