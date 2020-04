Simona Halep: Je ne sors pas du tout. Je prends le verrouillage très au sérieux

Simona Halep, numéro 2 mondiale, dit qu’elle prend très au sérieux les mesures de verrouillage et ne s’est pas aventurée hors de sa maison à Bucarest, même si les militaires roumains veillent à ce que les gens ne restent pas dans la rue. S’adressant à ., le champion en titre de Wimbledon, Halep, a déclaré: “Je ne sors pas du tout.

Je suis définitivement une personne qui prend ces choses très au sérieux et qui en est nerveuse. Le confinement a été très strict ici en Roumanie, nous avons des militaires dans les rues et nous ne sommes pas autorisés à sortir. “La Roumanie a signalé plus de 9 000 cas de coronavirus et près de 500 décès au 22 avril et Halep dit qu’elle essaie de rester concentrée sur la façon dont elle peut aider.

“Cela a été une situation effrayante ici en Roumanie. J’essaie de ne pas trop regarder ou trop lire dans les nouvelles car je trouve cela très inquiétant; je préfère me concentrer sur l’aide où je peux. Et jouer mon rôle en restant à l’intérieur, et bien sûr rester positif et fort. “

Comme tous les autres joueurs, Halep dit que l’incertitude de ne pas savoir quand la tournée reprendra est une chose à laquelle elle n’est pas habituée. “Je crois que si nous jouons à nouveau au tennis en septembre, nous avons déjà gagné, car cela signifie que la menace du virus sera terminée.

Nous ne pouvons que rêver de jouer un grand chelem à ce stade, mais je soutiens le tournoi et bien sûr, je serai heureux de jouer si nous le pouvons. C’est vraiment étrange de ne pas savoir quand nous pourrons rejouer des tournois.

Sur quelle surface allons-nous jouer? Dans quel pays? Il n’y a pas de réponse pour le moment, il est donc difficile de planifier à l’avance. C’est vraiment très étrange de ne pas avoir de tennis dans ma vie pendant une si longue période. Le plus long de ma carrière. “

L’ancienne n ° 1 mondiale utilise également les temps d’arrêt pour soigner sa blessure au pied qu’elle avait depuis le début de l’année.