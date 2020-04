Simona Halep: “Je serai champion en titre de Wimbledon deux ans”

Dans un monde du tennis où il semble que la recette du succès soit la recherche constante du coup gagnant et ce qui est à la mode ce soient les joueurs grands et puissants, il y a des romantiques de ce sport qui résistent à l’abandon du jeu de la vie, celui de la constance du bas de la piste, donnant un peu et transpirant beaucoup pour obtenir les points. L’un des grands représentants de ce style est Simona Halep, joueur de tennis qui dans une interview pour le site officiel de la WTA reconnaît comment il passe ces jours de confinement à la maison, sachant que le tennis ne reviendra pas au moins pour juillet.

L’ancien numéro un mondial était très triste de ce qui s’est passé dans le monde et plus précisément au tennis: “Il est très difficile de voir la situation dans laquelle nous vivons dans le monde entier. Avant que tout ne soit fermé, je me préparais à fond pour pouvoir me préparer au mieux pour la tournée nord-américaine. J’ai décidé de ne pas jouer à Indian Wells car j’avais des inconvénients” physique, mais j’ai été attristé d’apprendre que le tennis avait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. “

La joueuse de tennis roumaine admet qu’elle manque beaucoup le circuit et attend déjà avec impatience que tout revienne à la normale dès que possible: “Les joueurs se préparent physiquement depuis chez eux, mais la situation est compliquée. Nous manquons tous le circuit, nous manquons les joueurs et toutes les personnes qui participent à chaque tournoi et qui nous donnent l’impression d’être chez nous. “

Quel est le rythme de vie de Simona Halep?: “Je me réveille habituellement entre dix ou onze heures du matin (rires). C’est très bien de dormir beaucoup, sans alarme et sans horaire fixe. Quand je me réveille, je prends le petit-déjeuner puis je fais du sport. Nous ne pouvons pas perdre notre état physique. Nous ne savons pas quand l’action reviendra. La dernière nouvelle que nous avons, c’est que le tennis ne reviendra pas avant la fin des tournois sur gazon. “

Annulation du tournoi de Wimbledon: “C’est dommage qu’un tournoi aussi emblématique que Wimbledon ne puisse pas avoir lieu pour une raison comme celle-ci. Malgré ce genre de choses, vous devez toujours prendre le côté positif de tout. Je suis toujours le champion en titre et je dois vivre avec ce sentiment une autre année, donc au final c’est une bonne chose pour moi “, a conclu le joueur roumain en riant sachant que les points gagnés sur le gazon l’an dernier seront gelés.

