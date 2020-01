Simona Halep: “Je suis prêt à relever tous les défis”

Ça ne fait pas beaucoup de bruit ces jours-ci, mais Simona Halep Respirez très près de votre objectif à Melbourne Park. La Roumaine sera présente en quart de finale de l’équipe individuelle féminine, ce qui signifie qu’elle dispose de trois victoires pour décrocher le titre. Ce lundi, après des défaites en deux manches contre Elise Mertens, il a expliqué dans la salle de presse la confiance qu’il traîne quand il est venu jusqu’ici, bien qu’il n’ait pas avoué la mauvaise boisson hier soir, lorsqu’il a appris l’accident de Kobe Bryant. Un ancien numéro un souhaitant récupérer sa meilleure version dans ce Open d’Australie.

La mort de Kobe Bryant. «Cela m’a beaucoup affecté quand je l’ai vu à la télévision ce matin, c’était la première chose que j’ai vue. J’en suis très triste, c’est une grande perte pour le monde du sport. De toute évidence, également pour sa famille, il ne pouvait pas décrire en ce moment ce que cela signifie de perdre une personne de cette manière. C’est terrible que quelque chose comme ça arrive, une tragédie. Je veux envoyer tout mon soutien à la famille d’ici, je ne saurais pas quoi faire pour qu’ils se sentent mieux, c’est très difficile en ce moment. Je me sens vraiment triste. “

Mertens et le fantôme de la dernière finale à Doha. «J’avais en tête ce match à Doha où il a pu me retrouver au final, bien sûr, aujourd’hui j’ai dû faire très attention à son ballon, sans abandonner à tout moment car je sais que c’est un joueur fort capable de revenir à tout moment. Mentalement, je pense que j’ai fait un excellent travail avec 4-4, avec ces points de rupture qui sont apparus. En fin de compte, j’ai réussi à bien jouer ce match plus tard. J’ai l’impression d’avoir joué le meilleur jeu depuis que je suis ici. J’en suis heureux, maintenant j’essaye de rester concentré. »

Défaite précoce à Adélaïde. «J’ai été déprimé un peu après cette défaite, je me sentais fatigué de chaux en arrivant ici, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis trop stressé et que je finis par perdre de l’énergie. Puis, après avoir surmonté mon premier tour, j’ai retrouvé de l’énergie et j’ai senti que mon jeu revenait à un niveau supérieur, c’était génial. À partir de là, c’est quand j’ai commencé à me sentir bien avec mon corps, j’ai commencé à être positif et à jouer avec plaisir. »

Coaching du stand rénové du WTA Tour. «J’espère que Darren ne fait pas ce que je fais maintenant avec lui, qu’il ne me le rendra pas, alors ce sera difficile (rires). J’y ai réfléchi un peu ce matin, même si je ne sais pas trop quoi dire. Ce sera intéressant, je n’ai jamais eu cette expérience. Peut-être chez les juniors, mais nous avions également d’autres règles qui nous empêchaient de communiquer avec nos entraîneurs. Nous devrons attendre et voir comment cela fonctionne, je suis ouvert pour cela. “

Anett Kontaveit, prochain adversaire. «J’ai entendu beaucoup de choses sur ce match contre Bencic, ce fut très rapide, mais je suis sûr que Belinda n’était pas en forme. Contre Kontaveit, ce sera un grand match, je ne sais pas si nous jouons jamais ensemble, je pense à quelques reprises. C’est une joueuse forte, mais je suis prête à relever tous les défis qui se présenteront à moi. Je ne pense pas trop à son jeu, je veux juste sortir et faire de mon mieux, c’est tout ce que j’ai en tête. »

.