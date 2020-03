Simona Halep: “J’espère améliorer mes performances en Grand Chelem”

Dans la mer des irrégularités dans lesquelles les meilleurs joueurs du monde ont été plongés ces dernières années, Simona halep il semble que ce soit l’exception qui confirme cette règle. Malgré des hauts et des bas en termes de résultats, ce qui est certain, c’est que le joueur roumain a toujours été en tête du classement. L’ancienne numéro un mondiale dans une interview dans son pays a parlé des différences entre jouer à l’Open d’Australie et à l’US Open et à la difficulté d’avoir à battre un joueur deux fois de suite.

Besoin d’améliorer leurs performances en Grand Chelem: “J’ai eu plusieurs tournois du Grand Chelem pour atteindre les phases finales, mais il est vrai que lors du dernier US Open, je n’ai pas eu le tournoi dont je rêvais. Contrairement aux autres grandes compétitions, l’ambiance y est totalement différente de Melbourne, Roland Garros ou Wimbledon. Ils sont également joués de nombreux matchs la nuit et cela ne correspond pas du tout à mon style de jeu. De plus, vous ne pouvez pas respirer la tranquillité que je vois dans d’autres tournois. Dans le cas où Roland Garros a joué, j’espère que je pourrai surmonter la barrière des demi-finales et je pourrai se battre à nouveau pour un titre de cette nature “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par Digi Sport.

L’Australie est l’un de ses tournois préférés sur le circuit: “Melbourne a un très bon point en sa faveur, c’est que vous vous sentez plus isolé, il y a plus de paix et cela me convient très bien. J’ai toujours aimé ça et le fait de pouvoir m’adapter à la météo était un avantage pour moi.” J’ai joué à plusieurs reprises dans ce tournoi et j’ai même disputé une finale mais j’espère qu’à l’occasion je pourrai devenir champion. Je vais me battre pour l’obtenir. “

Différence dans les aspects du tennis entre jouer à l’US Open et à l’Open d’Australie: “Aux États-Unis, la piste est beaucoup plus rapide, mais le ballon ne rebondit pas autant qu’à l’Open d’Australie. Par exemple, lorsque j’ai joué avec Kaia Kanepi à l’US Open de 2018, les conditions étaient totalement différentes de celles de l’Open d’Australie. Open d’Australie de l’année 2019. Dans l’un d’eux, j’ai réussi à gagner et dans l’autre elle. Cahill m’a toujours dit qu’elle était une joueuse qui avait du mal à gagner deux points d’affilée contre le même joueur “, a conclu la joueuse roumaine qui envisage de revenir. sur le circuit de l’Open de Mutua Madrid si la pandémie de coronavirus prenait fin et que la vie reprenait son cours.

.