Simona Halep jusqu’à la 2e semaine; Pliskova, Bencic en déroute

Finaliste de l’Open d’Australie 2018 Simona Halep atteint la deuxième semaine avec une victoire de 6-1, 6-4 sur le Kazakhstan Yulia Putintseva. Le Roumain, quatrième tête de série, a survécu au bain de sang de la séance du matin de samedi qui a vu la deuxième tête de série Karolina Pliskova et sixième graine Belinda Bencic quitter dans leur ronde de 32 matchs.

Halep, qui tente de remporter son troisième Major à Melbourne Park, n’a pas encore abandonné un set. En intercalant la variété aux côtés de son jeu habituel, Halep a gardé Putintseva hors-jeu tout au long du match. Halep a eu une brève entrave dans le deuxième set quand elle n’a pas pu consolider une pause de service, dans le sixième match.

Cependant, elle l’a rapidement dépassé et a réussi une deuxième interruption de service lors du septième match. La persévérance de Putintseva a forcé Halep à servir pour le match et elle l’a fait tout en évitant toute tentative de retour tardif de son adversaire.

Les deux joueurs ont eu le même nombre d’erreurs directes – 15. Mais Halep avait deux fois plus de vainqueurs que Putintseva, 26 à 13. Le double champion de Major a terminé le match avec 68 points contre 45 pour Putintseva. la graine Angelique Kerber vaincu Camila Giorgi 6-2, 6-7 (4), 6-3 en deux heures et huit minutes.

Adolescent polonais Iga Swiatek a également atteint la deuxième semaine avec un bouleversement sur la 19e graine Donna Vekic 7-5, 6-3. Pliskova, sortie Bencic Anastasia Pavlyuchenkova a évincé Pliskova, qui avait atteint les demi-finales à Melbourne Park l’an dernier, en sept sets 7-6 (4), 7-6 (3).

La 30e tête de série a été battue contre le Tchèque, qui était l’un des favoris d’avant-tournoi. Le Russe a frappé 51 vainqueurs sur les 35 de Pliskova et a commis 43 fautes directes au 29e rang mondial. Vingt-huitième tête de série Anett Kontaveit bouleversé un Bencic hors normes 6-0, 6-1 en seulement 49 minutes.

L’Estonien n’a fait face à aucun point de rupture et a cassé le service de Bencic cinq fois dans le match. Elle a frappé 21 gagnants et seulement sept erreurs directes. Bencic a eu 11 gagnants et 18 erreurs directes qui l’ont défaite. Crédit photo: Aus Open Twitter