Simona Halep l’emporte sur Elena Rybakina pour la 20e couronne en carrière

N ° mondial 2 Simona Halep est venu d’un set down, et d’une panne dans le set final, pour remporter le Dubai Duty Free Tennis Championships contre Elena Rybakina le samedi. La tête de série a gagné 3-6, 6-3, 7-6 (5) en deux heures et 27 minutes.

C’était le troisième match de Halep en trois sets, après avoir connu deux combats consécutifs en trois sets – y compris sa victoire au premier tour contre Ons Jabeur dans laquelle elle a sauvé une balle de match. Au début du match, c’est le joueur de 20 ans qui a dominé la dynamique en frappant fort et vite chez les Roumains.

Halep s’est affirmée dans le deuxième set mais a de nouveau été rendue vulnérable dans les premiers instants du troisième set alors qu’elle suivait Rybakina 1-3. Le match a de nouveau tourné lorsque Halep a repris la pause et a poussé le set – et le sort du match – dans le tie-break, finissant par mettre la main sur le trophée.

Lors de son apparition dans les médias après la course au titre, Halep a reconnu le potentiel de son adversaire. «Elle est forte. Elle a un énorme service. Elle est grande. Elle a du pouvoir. Je pense qu’elle est vraiment bonne pour entrer dans le top 10 très bientôt.

[She is] bouge bien, même si elle est très grande. Sa balle ne saute pas beaucoup. C’est vraiment difficile de trouver la longueur du ballon. Le tir croisé en revers est étonnant. Elle peut aussi descendre la ligne. Je pense qu’elle est au niveau de confiance le plus élevé.

Je pense que tout ce qu’elle frappe, c’est vraiment bien maintenant ». En ce qui concerne sa propre carrière cette année, c’était la première victoire de Halep en tournoi pour 2020. C’était également son 20e titre en carrière. En parlant de remporter le titre, Halep l’a corrélé avec la 20e édition de l’Open de Dubaï qui est célébrée en 2020.

Halep a déclaré: «C’est très spécial d’être en 2020, 20e anniversaire de ce tournoi, 20e titre. C’est assez spécial. Je veux juste en profiter. C’est très, très beau ». Pendant ce temps, Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova a défendu avec succès son titre de double dans l’événement.

Les têtes de série gagnées contre les cinquième têtes de série Barbora Krejcikova et Saisai Zheng 7-5, 3-6, [10-5] en une heure et 52 minutes. Crédit photo: site Web des championnats de tennis hors taxes de Dubaï