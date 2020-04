Simona Halep ne peut pas voir l’US Open joué sans fans

Même s’il y a eu des discussions sur l’organisation de l’US Open de cette année à huis clos, Simona Halep ne peut pas voir le Grand Chelem américain se dérouler de cette façon, invoquant que le tennis est un sport complètement différent sans les fans.

“Je ne pense pas que cela fonctionnera. L’atmosphère sera complètement différente. Nous aimons tous jouer sur de grandes scènes, pleines de fans passionnés. Sans eux, le tennis est un autre sport! » Simona a déclaré pour Digi Sport. Halep n’est pas convaincue qu’elle pourra jouer cette année, donc commencer à jouer une fois l’automne arrive est le meilleur scénario du point de vue roumain.

«Cependant, chaque match que nous jouerons durant cette période sera un bonus. Je serai heureux si je frappe une balle cette année. Si nous jouons en septembre, je serais très heureux », a déclaré Halep. Le PDG de l’USTA, Mike Dowse, a une opinion similaire à Simona.

Lorsqu’on lui a demandé si l’US Open se déroulerait sans spectateurs, il n’a pas nié entièrement, mais a déclaré que c’était “peu probable”. “Nous ne retirons rien de la table pour le moment, mais pour être honnête et ouvert, je pense que c’est très peu probable.

Ce n’est pas vraiment dans l’esprit de la célébration du tennis, et cela remonte également à la santé et au bien-être de nos joueurs et du personnel de soutien qui aident à organiser le tournoi », a déclaré Dowse. “A moins que les experts médicaux ne proposent une solution vraiment infaillible et sûre, nous ne voyons pas cela comme une option”, a-t-il poursuivi.

Cependant, nous devrons attendre juin pour voir la décision finale de l’US Open sur la tenue ou non du Grand Chelem et dans quelles circonstances.