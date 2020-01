Simona Halep réagit à la victoire épique de Roger Federer: “Millman était super!”

Malgré le choix de Rafael Nadal de rester debout tard pour regarder le match entre Roger Federer et John Millman, la numéro 4 mondiale Simona Halep n’a pas eu le temps de regarder la récente action de l’Open d’Australie, mais elle a évidemment entendu parler du triomphe de Federer.

On a demandé à Halep si elle avait suivi les matchs animés qui ont eu lieu avant de gérer Yulia Putintseva pour se rendre en quart de finale de l’Open d’Australie. “Non, je n’ai pas regardé. Je me promenais un peu en ville pour me détendre, alors quand je suis hors du terrain, je ne regarde pas beaucoup le tennis.

La télé est là, mais je n’y prête pas attention. Mais j’ai entendu que Federer avait un grand match, donc Millman était super. Félicitations à lui! »Répondit Simona. Rafael Nadal, opposé à la façon de passer la journée de Halep, ne pouvait pas manquer le thriller qui a eu lieu sur la Rod Laver Arena.

“Je suis resté éveillé pour regarder Roger Federer et John Millman, il était impossible de rater le match comme ça. C’était émouvant à la fin et j’ai apprécié la bataille”. Nadal a déclaré. Cependant, Rafael Nadal devrait être plus intéressé par la façon dont Roger Federer se comporte sur le terrain car ils peuvent être de futurs adversaires.

De plus, si Halep décide que la relaxation est plus importante que de suivre la chaleur du tournoi, cela doit être le meilleur choix pour qu’elle soit au plus haut niveau lorsqu’elle est sur le terrain.