Simona Halep réfléchit à sa consistance phénoménale

Après la demi-finale de l’Open d’Australie, Simona Halep est revenue à Dubaï, un tournoi dans lequel il a été crédité comme première tête de série. Ici, après avoir lutté pour vaincre Ons Jabeur et Aryna Sabalenka, en demi-finale, elle a facilement battu Jennifer Brady en lui donnant seulement deux matchs.

En finale, la première après Wimbledon 2019, elle a vaincu la révélation de l’année Elena Rybakina dans une bataille qui a duré plus de deux heures. Halep a été le joueur le plus populaire de l’année de la WTA pendant deux années consécutives en 2014 et 2015, ainsi que le joueur de l’année préféré des fans de la WTA pendant trois années consécutives en 2017, 2018 et 2019.

Elle est également la première femme roumaine à être classée n ° 1 et la première joueuse roumaine à remporter un titre en simple à Wimbledon. «J’ai toujours pensé que je devais être cohérent. Je n’aime pas la façon dont vous gagnez un tournoi et ensuite vous ne faites rien pendant quelques mois.

J’aime construire mon pouvoir pour construire ma cohérence chaque semaine. Depuis que j’ai rencontré Daren (Cahill), j’ai pensé que nous devions examiner la situation dans son ensemble, pas seulement cette semaine. J’ai donc bien fait ça. C’est ainsi que je pouvais rester si longtemps au sommet.

Je pense que cette (cohérence) me rend plus fier que de remporter des titres parce que si vous êtes en mesure d’être là, vous avez tout comme la puissance, la force mentale et physique et la forme. Je pense que c’est une bonne position et j’aime ça.

C’est très spécial d’être en 2020, 20e anniversaire de ce tournoi, 20e titre. C’est assez spécial. Je veux juste en profiter. C’est très, très beau “- Halep a déclaré après son 20e titre WTA.