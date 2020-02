Simona Halep rejoint la liste exclusive des 10 meilleurs dans cette stat WTA

Tennis – Numéro 2 mondial Simona Halep, de Roumanie, est entrée dans la liste des 10 meilleurs joueurs pour la plupart des semaines consécutives, classée dans le Top 10 mondial, selon le compte Twitter WTA Insider. Le classement de lundi dernier était la 317e semaine consécutive que Halep, qui a remporté deux titres du Grand Chelem jusqu’à présent dans sa carrière, a passé dans le Top 10 mondial.

Elle est entrée dans le Top 10 pour la première fois le 27 janvier 2014 et n’a plus quitté le Top 10 depuis. Martina Navratilova, 18 fois championne du Grand Chelem, qui a été dans le Top 10 pendant 1000 semaines consécutives, est suivie de la championne du Grand Chelem, Steffi Graf, à 625 semaines, et de la championne de l’US Open, Gabriela Sabatini, avec 508 semaines.

Compte tenu de son classement actuel de n ° 2, il est certain que Halep dépassera l’ancienne championne de Wimbledon Conchita Martinez, qui est au n ° 9 sur la liste avec 319 semaines et l’ancienne n ° 1 mondiale Lindsay Davenport, qui est au n ° 8 sur la liste avec 333 semaines.

Parmi les joueurs actifs, le prochain joueur actif pour le nombre de semaines consécutives dans le Top 10 est l’actuelle n ° 3 mondiale Karolina Pliskova, de la République tchèque, avec 180 semaines. Voici un aperçu de la liste des 10 meilleurs selon le tweet WTA.

