Simona Halep ressent une ambiance positive après la victoire dominante de Dubaï

N ° mondial 2 et 2015, la championne de Dubaï Simona Halep en est à sa 37e finale WTA et la première depuis Wimbledon l’an dernier, battant Jennifer Brady 6-2, 6-0 en 62 minutes. La Roumaine a dû sauver des balles de match contre Ons Jabeur au deuxième tour, trouvant le rythme dans les sets et trois contre Aryna Sabalenka et battant l’Américaine en un rien de temps après l’une de ses meilleures performances depuis Wimbledon l’année dernière.

Halep a perdu 15 points en sept matchs de service, repoussant les deux chances de pause auxquelles elle était confrontée et prenant près de 60% des points de retour pour saisir cinq pauses sur huit occasions et contrôler le tableau de bord tout le temps. Simona a pris le dessus sur le terrain avec 16 gagnants et huit erreurs directes, forçant de nombreuses erreurs de Brady et émiettant le rival avec des tirs profonds et précis que Jennifer n’a pas pu gérer.

En finale, la Roumaine affrontera une Kazakh en forme, Elena Rybakina, qui en est déjà à sa quatrième finale WTA de la saison, battant le top 20 et se dirigeant vers les dix élites si elle continue de jouer comme ça.

“Je me sentais beaucoup mieux que les matches précédents; j’ai bien joué”, a déclaré Halep. “Tout est allé de mon côté et j’ai senti le ballon super. J’ai l’impression d’avoir joué le meilleur match depuis mon arrivée ici. Ouais, c’est amusant quand tu sens le ballon et quand tu peux faire tout ce que tu veux.

Aujourd’hui, c’était un de ces jours; Je pourrais ouvrir la cour facilement. C’est toujours une belle opportunité et un privilège de disputer le dernier match du tournoi. Je joue pour un autre trophée, donc je suis détendu et concentré; Je le veux. Aimer jouer ici à Dubaï me rend heureux sur le court et c’est pourquoi je peux améliorer mon jeu tous les jours.

C’est incroyable ce qu’Elena a fait cette année. Je l’ai vue un peu pendant certains matchs; elle a un gros service. Je dois faire attention à mon retour et être comme aujourd’hui: confiant, agressif s’il y a une chance, juste se battre. ”