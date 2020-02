Simona Halep révèle ses points faibles et déteste les longs runs

Simona Halep ressemble souvent à un joueur infatigable, mais derrière ce statut se cache une énorme quantité d’heures de formation passées sur le terrain d’entraînement, dans le gymnase et dans de nombreux autres endroits innovants, que Darren Cahill and co. trouve utile pour le joueur roumain d’améliorer sa condition physique.

Maintenant, nous savons que, pendant l’entraînement, chaque athlète doit faire attention aux exercices qu’il incorpore dans ses routines, afin de ne pas se blesser. Par exemple, Simona n’aime pas courir pendant de longues périodes, donc son équipe a trouvé un moyen de l’adapter pour satisfaire le double vainqueur du Grand Chelem.

«Je n’ai jamais aimé courir pendant une longue période, comme courir 10 km. Mes genoux et mes chevilles me font mal, je m’ennuie, je détestais ça. Ma nouvelle équipe a donc pensé que je devrais faire un entraînement plus court et plus intense. Darren est venu avec ça parce qu’il a dit que vous n’avez pas vraiment à courir autant au tennis.

Vous devez courir par intervalles, comme nous les appelons, à haute intensité. J’ai beaucoup aimé ça. Il vous donne du tonus musculaire, de l’énergie et il n’utilise pas beaucoup vos articulations ». Halep a déclaré dans une vidéo de fond réalisée par Banca Transilvania.

En plus de parcourir de longues distances, il existe également d’autres entraînements qui donnent du fil à retordre à Simona, et ceux-ci impliquent de soulever des poids. “Les exercices de gymnastique (utilisent des articulations) parce que vous utilisez beaucoup vos tendons, en particulier vos poignets.

Quand je les fais, mes poignets, mon dos et ma colonne vertébrale me font mal. J’ai des problèmes là-bas et si je mets du poids sur mes épaules, mon dos me fait mal instantanément et je ne peux pas faire de mon mieux pendant une semaine ou deux, c’est pourquoi j’essaie d’éviter ce type d’exercices de force ».

Halep a dit, soulignant ses points faibles. Cependant, Cahill ne laisse pas Simona Halep quitter le gymnase car le renforcement des muscles est très important, surtout à son niveau. “Mais maintenant, j’ai recommencé, car, au fil des années, je vieillis, comme le dit Darren. Je dois développer mes muscles pour qu’ils tiennent mieux mes tendons et mes os ». Expliqua Halep.