Simona Halep révèle son horaire quotidien pendant ces semaines

Comme cela est arrivé à chaque joueur de tennis du monde entier, les activités quotidiennes de Simona Halep ont beaucoup changé pendant le verrouillage causé par la pandémie de coronavirus. Elle a dévoilé son nouvel horaire lors d’une interview pour l’émission 100% Garantat.

«Je suis dans mon appartement à Bucarest. Je dors à peu près, ce que je ne pouvais pas faire par le passé parce que j’avais toujours un horaire. J’avoue que je me couche un peu plus tard, vers 23h-12h, mais je dors jusqu’à 10h, 10h30.

Dans le passé, je ne dormais pas après 8 h 30-9, mais pas parce que je ne pouvais pas. Mentalement, sachant que j’avais un programme pour la journée, je me réveillais sans alarme. Maintenant, je peux dormir détendu parce que je sais que je fais mon propre horaire », a déclaré Halep.

Même si les autorités roumaines ont interdit les activités de plein air, en plus de celles qui impliquent de saisir la nourriture et les médicaments nécessaires, Simona a toujours un endroit où elle peut courir librement. «Je prends un petit déjeuner tardif vers 11 heures et, après cela, je sors à l’extérieur du complexe.

Je vais courir parce que c’est mon travail et je dois rester en forme. Après cela, je fais mes exercices corporels: abdominaux, dos, jambes, tout ce que je peux à l’intérieur de la maison », a déclaré Halep. «Je cours environ 20-25 minutes, mais progressivement, je veux courir pendant une heure en une seule fois.

Je ne fais généralement pas trop de course, mais c’est la seule façon de maintenir ma forme physique. À la maison, je fais des pompes, des craquements, des exercices pour le dos – parce que j’ai des problèmes de colonne vertébrale, des hernies discales – des squats, des fentes… exactement ce que j’ai fait quand j’étais enfant ». En plus de manger et de faire de l’exercice, Simona Halep a admis qu’elle lisait beaucoup et regardait des films.