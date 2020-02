Simona Halep: “Rybakina est très bonne, il ne faudra pas longtemps pour être top10”

En près de deux heures et demie du match, il a clôturé Simona Halep son premier titre WTA en sept mois. Depuis le dernier tournoi de Wimbledon, la Roumaine n’avait pas réussi à s’habiller en championne, ce qu’elle a fait Dubai WTA. Un tournoi spécial pour elle pour les numéros qu’elle quitte et pour la difficulté de faire tomber Elena Rybakina en finale La journée peut avoir eu un résultat très différent, mais Constanta a pris son côté le plus compétitif à des moments clés et a célébré le 20e trophée de sa carrière. Après la remise des trophées, il a passé du temps avec la presse.

Première conquête en sept mois. «Je me sens bien après avoir remporté ce match. C’était vraiment incroyable, Elena s’est battue jusqu’au bout, n’a pas abandonné de ballon. Mentalement, cela a été très dur, la pression était très élevée, mais je voulais gagner tel quel, c’est pourquoi j’ai combattu jusqu’au bout. Ces matchs valent mieux qu’ils finissent comme ça, d’une certaine manière je me sens mal pour elle, elle est encore très jeune et je sais que je voulais beaucoup ce titre, mais je suis heureux de l’avoir atteint. À tous égards, ce fut un grand match. »

Compliments à Rybakina. «Elle est jeune, n’a pas peur. Elle ne pense pas trop au résultat, donc tout ce qui vient maintenant sera un avantage pour elle, à mon avis. Il est également solide, a un excellent service, est très élevé, a beaucoup de puissance. Il bouge bien, même pour sa hauteur. Votre balle ne saute pas tellement, il est vraiment difficile de marquer les distances avec la balle. Son tir croisé est incroyable, bien qu’il sache également comment rechercher la ligne. En ce moment, il est à un niveau de confiance très élevé, tout ce qui frappe le rend bon. Je pense que c’est très bon, il entrera bientôt dans le top10. »

Déposez à Doha. «C’est une décision que j’ai prise avant la finale. J’ai commencé ce tournoi avec une douleur au pied, je me suis blessé lors d’un entraînement ici à Dubaï, mais j’ai décidé de continuer. J’ai décidé que chaque match était important ici, je ne pensais à rien d’autre, juste pour gagner mon prochain match. Alors maintenant, je suis heureux d’avoir pu bien terminer ce tournoi et de sauter Doha, maintenant ce dont j’ai besoin, c’est de me reposer. »

Vingt titres en tant que professionnel. «C’est très spécial, bien sûr. Nous sommes en 2020, c’est le vingtième anniversaire de ce tournoi et j’ai remporté mon vingtième titre. Très spécial, maintenant je veux juste en profiter, c’est une très belle journée. Je suis très fier de mon travail, ce tournoi me donne confiance en sachant que je suis toujours parmi les meilleurs ».

Nouveau coaching sur piste. «L’entraînement sur la piste m’a beaucoup aidé. Mon entraîneur est venu me calmer et m’a dit tout ce que je devais faire de mieux. J’étais nerveux à certains moments, ce n’était pas très positif pour lui, même si ce n’est pas mal non plus, c’est simplement la pression de la rencontre. Cela m’a beaucoup aidé pendant certains matchs, cela m’a donné du soutien, ce qui est vital dans ces moments compliqués. »

Dixième séquence historique la plus longue de semaines consécutives dans le top10. «J’ai toujours pensé à être cohérent. Je n’aime pas l’idée de gagner un tournoi et de ne rien faire dans les mois à venir. J’aime construire ma puissance, ma constance chaque semaine. Depuis que j’ai rencontré Darren, je pensais que nous devions toujours penser à la situation dans son ensemble, pas seulement à la semaine prochaine. C’est comme ça que je l’ai fait, c’est peut-être pour ça que je suis resté au top si longtemps. Je pense que ces données me rendent plus fier que de remporter des titres, car si vous êtes capable d’être là si longtemps, cela signifie que vous avez le pouvoir, que vous êtes fort mentalement et physiquement. C’est une bonne position et j’en profite. »

