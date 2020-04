Simona Halep: “Sans les fans, le tennis est différent”

La régularité est un trésor précieux dans le monde du tennis, et encore plus sur le circuit féminin, où elle brille par son absence même parmi les meilleures. Les alternances dans les positions d’honneur sont constantes, mais là dans les premières positions le nom de Simona halep, un joueur de dix sur les courts et dix autres à l’extérieur. Le Roumain a passé en revue toutes les nouvelles du monde du tennis et a avoué être contre le retour sur le circuit pour disputer des tournois à huis clos.

L’ancien numéro un mondial est contre les tournois à huis clos: “Je ne pense pas que le tennis sans fans fonctionne. L’atmosphère est ce qui fait du tennis un sport unique. La raison pour laquelle les joueurs de tennis aiment ce sport réside avant tout dans la passion que les spectateurs mettent dans les jeux. Sans fans, le Le tennis serait un sport totalement différent de ce que nous avons vu depuis tout ce temps “, a-t-il avoué dans des déclarations recueillies par UbiTennis.

Simona Halep estime que le calendrier n’a pas d’importance, car ce que les gens veulent, c’est pouvoir revoir le tennis: “Beaucoup de gens ont exprimé leur inquiétude ou leur indignation de voir Roland Garros en septembre, de modifier le calendrier et le différend des autres tournois. Pour être honnête, je pense que ce serait formidable si nous pouvions revoir le tennis cette année. Septembre est encore loin Et je pense que nous avons encore des options pour jouer à nouveau. Le temps nous le dira. “

Le joueur roumain estime que les tournois du Grand Chelem devraient être la plus haute priorité: “Quand tout est en sécurité et que nous pouvons voyager à 100%, je pense que le Grand Chelem devrait être la grande priorité. Bien que certaines dates aient été changées, je pense que les grands tournois devraient avoir plus de priorité, car cela aiderait toutes les organisations en la matière.” Je pense que la WTA, l’ATP et l’ITF devraient s’asseoir et discuter ensemble “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par EuroSport.

Comment il vit son enfermement: «Mon petit ami et moi avons décidé de faire don du chiffre de 30 000 euros pour la bataille contre le coronavirus. Peu importe l’argent qui est donné, car c’est une action que nous avons faite avec le cœur. Je n’aime pas annoncer ces dons, mais les médecins et de nombreuses familles roumaines ont besoin d’aide pour lutter contre cette pandémie. Je suis enfermé à la maison depuis plus d’un mois et je ne peux pas sortir avec mes amis pour boire un verre, ou voyager à travers le monde pour concourir dans le meilleur tournois sur le circuit. “

.