Simona Halep se bat pour une saison 2020 plus réussie

“Perdre comme ça fait plus mal … Je souffre maintenant, je dois admettre que la vie continue …”, avait déclaré Simona Halep après sa défaite en demi-finale à l’Open d’Australie contre Garbine Muguruza. Mais la blessure peut avoir été plus émotionnelle que physique pour Simona Halep.

Elle est une joueuse dynamique, mais manque souvent de cohérence qui peut détruire son jeu. “La régularité de la tournée est la chose la plus importante et la plus difficile”, avoue franchement Halep. Elle a peut-être très bien commencé la nouvelle saison en entrant en demi-finale, mais elle n’est pas satisfaite de son gameplay qui lui a coûté un match qu’elle aurait dû gagner.

“J’ai eu beaucoup de changements dans ce match, mais cela ne s’est pas produit, cela signifie qu’elle allait mieux aujourd’hui”, a analysé la Roumaine d’un ton neutre. Garbine Muguruza, un joueur qui a eu des moments de jeu terne et des défaillances mentales a battu Halep en deux sets.

Elle était au sommet de son art et beaucoup de joueurs de tennis avaient déclaré l’ancienne championne du slam Conchita Martinez, son entraîneur attribuée à cette victoire. Martinez a sorti Muguruza de sa crise il y a quelques années à Wimbledon où elle remporterait le titre triomphalement.

Mais Halep a également connu des moments où elle était au sommet de son art, mais les performances de la Roumaine peuvent varier considérablement, non seulement d’un tournoi à l’autre mais d’un match à l’autre. Halep avait dit qu’il était difficile de jouer l’Espagnol parce qu’il n’y avait pas beaucoup de rythme dans son jeu.

“Elle peut rater quelques balles d’affilée, puis faire des tirs incroyables.” Cela a peut-être été l’un des facteurs pour lesquels Halep a subi la perte. L’année dernière, 2109 n’a pas été une année horrible pour Simona Halep, mais ce n’était pas la plus jolie.

Elle ne gagnerait qu’un seul titre tout au long de l’année – Wimbledon, mais en étant n ° 4 dans le monde, sur le papier, beaucoup penseraient qu’elle gagnerait plus de titres que cela. Ce fut un grand accomplissement de gagner l’adversaire Serena Williams qu’elle n’avait gagné qu’un seul match lors de leurs dix rencontres.

Les blessures ont été un facteur contribuant à la chute de Halep et elle avait souffert d’une blessure au dos au début de la saison dernière. La Roumaine a fait une demi-finale toute l’année et c’était l’Open de Miami où elle s’inclinerait devant la Tchèque Karolina Pliskova 5-7, 1-6.

Il y avait 3 quarts de finale: français, Eastbourne et la Coupe Rogers ainsi que 4 défaites au deuxième tour qui ont arrosé la participation de Halep en tournée en 2109. Elle avoue dans cette demi-finale oubliable avec l’Espagnol que “je menais le match.

Je ne voulais pas dire que je ressentais de la pression, cela signifie simplement que je ne pouvais pas gagner … elle était très forte avec le jeu … “Halep sait que malgré un bon match avec Muguruza, elle aurait pu faire beaucoup mieux. Pourquoi elle n’a pas fait ‘t jouer plus agressif pourrait être un facteur mais elle admet que sur l’Espagnole que dans “Les moments importants, elle a joué un peu plus courageux.”

C’est ce qui a mené à sa victoire et à la perte de Halep. Elle n’a aucun regret et espère juste que ses stratégies seront sur le point de continuer à avoir du succès et des titres. Elle rit et a dit “C’est un bon tournoi, une demi-finale, donc je ne ferai pas de drame … mais ça fait mal.”

La participation de Simona Halep à la Fed Cup roumaine opposant la France ne fait pas mal du tout. Elle a remporté ses deux caoutchoucs simples et celui en caoutchouc avec sa coéquipière Monica Niculescu. Les choses vont peut-être mieux pour Halep et peut-être que sa saison se retournera pour être beaucoup plus productive.