Simona Halep se venge de la défaite d’Adélaïde contre Sabalenka et atteint SF

Simona Halep a survécu à un autre triplé pour atteindre les demi-finales des championnats de tennis hors taxes de Dubaï vendredi. Le monde non. 2, tête de série cette semaine, a battu la septième tête de série Aryna Sabalenka. Comme dans son match de deuxième tour contre Ons Jabeur, Halep est venue d’un set down pour remporter la victoire même si elle n’avait pas à sauver des balles de match.

Le résultat final après une heure et 36 minutes de jeu se lit 3-6, 6-2, 6-2. Halep est entré dans le match avec la tête en tête à tête contre Sabalenka. Cependant, la dernière fois que les deux s’étaient rencontrés – à l’International d’Adélaïde en janvier – Sabalenka avait impitoyablement battu le double champion du Major.

De la façon dont le premier set s’est déroulé, il semblait que la Biélorusse aurait à nouveau sa place dans le match. Halep l’a reconnu dans son interaction avec les médias après le match. Elle a dit: «Au début, tout était un peu rapide, trop puissant.

Depuis que j’ai le rythme, il m’a été beaucoup plus facile de ressentir le jeu. Je pense que j’ai joué plus vite dans le deuxième et le troisième set. Elle n’a pas eu le temps de rester et de frapper la balle. Donc, je pense que c’était la clé du match ».

Halep jouera Jennifer Brady en demi-finale dans un match revanche de leur premier tour de l’Open d’Australie 2020. Brady a vaincu Garbine Muguruza dans leur match de quart de finale. Dans l’autre demi-finale, huitième tête de série Petra Martic va prendre Elena Rybakina.

La Croate a remporté son huitième match contre Anett Kontaveit 7-6 (4), 6-1 en une heure et 41 minutes. C’est la première apparition de Martic en demi-finale dans un tournoi cette saison, jusqu’à présent. Crédit photo: Dubai Duty Free Tennis Championships