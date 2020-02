Simona Halep s’entraîne sans relâche: «J’ai atteint le mode pilote automatique»

Simona Halep aime tirer autant de valeur que possible de ses séances d’entraînement sans fin, car elle connaît le vieil adage «la pratique le rend parfait», cette mentalité la maintenant au sommet du classement WTA depuis 2014.

Le champion roumain a souligné la fluctuation de la forme qui se produit inévitablement, en particulier parmi les meilleurs échelons des joueurs. «Les gens ne comprennent pas que vous ne pouvez pas sentir la raquette de tennis, le mouvement de la balle quand elle vient à vous, ou vos jambes de la même manière, tous les jours, au plus haut niveau.

«Halep a déclaré dans sa dernière vidéo de long métrage réalisée par Banca Transilvania. Cependant, le manque d’entraînement est la principale cause qui déclenche les hauts et les bas sous la forme d’un joueur, comme le montre Halep. «J’ai pris une pause de deux à trois semaines puis, le premier jour de pratique, je n’ai touché aucun cône.

C’est une chose que vous devez pratiquer. Et maintenant, j’ai frappé deux-trois-quatre en une seule séance ». dit Halep. Et comme la pratique est sacrée pour Simona, pas étonnant que sa place dans le top 10 soit inébranlable. «Au cours des dernières années, il semble que j’aie atteint le mode pilote automatique.

Ce que vous faites à l’entraînement, vous devez le faire aussi pendant les matchs. Ce n’est pas bon de penser que vous devez les traiter différemment ». dit Simona Halep. «On va de mieux en mieux. Et j’adore ça… quand je vois que je frappe mal la balle, je veux juste faire 100-200 coups de plus ou même plus, jusqu’à ce que je sens que la balle est dans ma main, sans la raquette, comme si ça faisait le lien entre moi et le ballon.

Jusqu’à ce que je sens que la balle fait partie de moi. Vous videz votre esprit par l’exercice. C’est pourquoi nous pratiquons avec beaucoup de répétitions. Je peux donc dire “je vais fermer les yeux et je vais toucher cet endroit”. Conclut Simona.