Simona Halep soulève son 20e trophée professionnel à Dubaï

Sept mois plus tard, Simona Halep retournera au lit avec le sentiment d’être meilleur que les autres. Le Roumain a célébré ce samedi une victoire très souffert contre Elena Rybakina (3-6, 6-4, 7-6) pour reconquérir le Dubai WTA cinq ans plus tard Un match très serré où il a dû retrouver l’un des jeunes talents qui va bientôt frapper à la porte du top10. Pour l’instant, la Kazakh devra attendre, tandis que Constanta met la touche finale au 20e trophée de sa carrière professionnelle. Des chiffres spectaculaires pour une femme qui avait besoin d’un tel triomphe comme l’eau.

Aujourd’hui, devant la télévision, il y avait deux types de spectateurs. Ceux qui connaissaient Elena Rybakina et ceux qui ne l’ont pas connue. J’ai mis des spectateurs pour ne pas mettre de fans, car si vous êtes fan de tennis, oui ou oui vous devez connaître le kazakh. Une joueuse de tennis qui, en janvier 2019, était parmi les 150 meilleures au monde et a aujourd’hui sauté sur la piste en sachant qu’une victoire a fait d’elle la 16 meilleure au monde. Pas mal d’avoir 19 ans. Le fait est que nous savons déjà comment les choses fonctionnent sur le circuit, les gens ne vous connaissent pas tant que vous ne les avez pas sur une grande scène. C’est ce que je voulais signer aujourd’hui à Dubaï, sans se soucier que devant moi était un SUV de la taille de Simona Halep.

Sur le papier, le roumain est toujours le favori, jusqu’à ce que le ballon soit mis en jeu et que nous voyions les peurs et les forces de chacun. Parmi les points forts, le service d’Elena était l’un des points les plus importants, de ces points qui gagnent des fins. Bien sûr, avec un excellent restaurateur de l’autre côté, il ne serait pas facile d’en tirer le meilleur parti. Malgré cela, Rybakina a à peine perdu quatre points avec son premier service dans l’ensemble du premier set, en plus de sauver les deux options de pause qu’il a données. Soit dit en passant, ces deux options sont venues quand il a pris 5-3 pour marquer le partiel. La dernière accélération de Halep menaçait de le faire tomber tout le château, mais il a résisté en tant que champion qu’il deviendrait un jour. C’était peut-être ce jour-là aujourd’hui, pour cela je devrais répéter cette même performance, au moins, pour un autre set.

Quelque chose s’est passé dans la reprise (peut-être qu’il a vu la cible trop près) que Rybakina s’est détendu. Juste un peu, assez pour que Simona passe en quinze minutes. Un puissant 4-1 a donné des ailes à Constanta, mais tout n’a pas été dit. Du coup, la réaction à laquelle personne ne s’attendait, celle de la recrue. Quelques matchs ont remplacé le Kazakh par 4-3 et le service, à deux pas du retour du match à l’égalité, un match qui durerait dix minutes et qui finirait par sauver la vie du Roumain. Halep avait besoin de oui ou de oui pour ne pas avoir plus de problèmes, alors il a de nouveau cassé le service de son adversaire, puis a fermé le set 6-3. Le premier moment engagé de la réunion était déjà enregistré, il fallait maintenant sceller la finale partielle.

Après un assaut sur chacun, le match était au neutre, sans le propriétaire. Il était facile que le premier tir soit le plus chanceux, alors Rybakina ne voulait plus attendre et au quatrième match, il a réussi à se séparer. Halep, à nouveau à contre-courant, retira ses ongles pour récupérer le terrain cédé. Le script était fou, avec un résultat à écrire, il était donc préférable que la mort subite décide de tout. C’est là que le grand favori a remporté les deux points les plus importants, l’avant-dernier et le dernier, pour clore sa vingtième conquête. Il n’a pas levé de trophée de Wimbledon, donc cette fonction lui permettra de retrouver toute la confiance éparpillée ces derniers mois.

