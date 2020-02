Simona Halep soutient Cori Gauff pour chasser les couronnes majeures dans quelques années

Il y a un an, Cori Gauff était l’une des meilleures juniors au monde à l’âge de 14 ans, terminant ses fonctions juniors après le triomphe à l’Orange Bowl en décembre 2018 et cherchant la place dans le top 100 de la liste WTA.

Ce qui semblait impossible avec son inexpérience et un nombre restreint de tournois auxquels elle était autorisée à jouer, Cori a prouvé sa qualité sur la grande scène de Wimbledon et de l’US Open, terminant l’année avec le premier titre WTA à Linz à se retrouver dans le top. 70 à la fin de la saison et atteindre ses objectifs!

Se préparant pour le premier Open d’Australie à l’âge de 15 ans, Gauff s’est fait une fois de plus un nom, battant Venus Williams au premier tour comme à Wimbledon et l’emportant contre Sorana Cirstea pour établir le choc du troisième tour avec la championne en titre Naomi Osaka .

Contrairement à l’US Open, un adolescent s’est avéré trop fort pour les Japonais, réalisant un triomphe 6-3, 6-4 pour passer au quatrième tour. Là, l’éventuelle championne Sofia Kenin a stoppé la plus jeune joueuse du match nul 6-7, 6-3, 6-0, prenant en charge dès le deuxième set pour rester sur la piste du titre.

Cori et Catherine McNally étaient également les quarts de finale de l’épreuve de double, gagnant plus de points WTA après avoir conquis leurs premiers titres WTA ensemble il y a un an. Gauff représentera désormais les États-Unis contre la Lettonie du 7 au 8 février, espérant faire ses débuts en Fed Cup avant son prochain tournoi à Indian Wells.

Ancien no du monde. 1 et la championne de Wimbledon Simona Halep ont soutenu Cori Gauff pour chasser les plus grands titres de tennis en quelques années, parlant de la capacité de l’Américaine à remporter des matchs majeurs avec facilité, même à cet âge. “Eh bien, c’est un grand mélange ici avec le joueur de 15 ans qui remporte des matchs en Grand Chelem et rend les choses plus faciles”, a déclaré Halep.

“Et une femme de 29 ans qui prend sa retraite, donc je suis très proche mais, oui, j’espère pas encore! Mais nous avons aussi une femme de 38 ans qui joue toujours, Serena. Tout le monde a ses sentiments sur ce sport. What Coco Ce que fait Gauff en ce moment est une bonne chose. Je suis sûr qu’elle obtient beaucoup de confiance et qu’elle pourra bientôt gagner l’un de ces grands tournois. ”