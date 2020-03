Simona Halep sur la menace du coronavirus: “Dieu nous aide”

Vainqueur de son vingtième titre en carrière à Dubaï il y a quelques semaines, la numéro deux de la WTA, Simona Halep, est actuellement la joueuse la plus active du top 10 en semaines (317), ce qui en fait l’une des joueuses de tennis les plus constantes du circuit féminin.

La joueuse de tennis roumaine a publié une vidéo via son compte sur les réseaux sociaux parlant de l’urgence du Coronavirus. “Malheureusement, nous avons tous traversé une période très difficile, avec de nouveaux tests que nous n’aurions pas pu imaginer il y a quelques mois.

D’un autre côté, c’est l’occasion idéale de montrer que nous savons comment soutenir et être responsables de nos vies et de ceux qui nous entourent. Pendant que nous sommes à la maison, les médecins et le personnel médical font d’énormes efforts pour traiter et sauver chaque vie en s’exposant pour le bien général.

Suivons strictement les indications transmises par les autorités et contribuons ainsi, chacun de nous, à résoudre ce problème de la nature qui affectera dramatiquement le cours normal de nos vies. J’ai décidé de donner une somme d’argent pour l’achat du matériel et des matériaux nécessaires dans de telles situations, le montant qui sera immédiatement acheminé aux autorités médicales de Bucarest et de Constanta.

J’encourage tous ceux qui peuvent soutenir à contribuer aux efforts conjoints de lutte contre ce virus. En attendant, prenons tous soin de nous, soyons responsables et positifs! Dieu nous aide! “- a déclaré l’ancien numéro 1 mondial.

Elle est la troisième Roumaine à figurer dans le top 10 du classement WTA après Virginia Ruzici et Irina Spîrlea, et la deuxième Roumaine à remporter un titre en simple du Grand Chelem après Ruzici.