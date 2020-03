Simone Tartarini raconte sa mauvaise expérience avec le coronavirus

La saison 2020 de Lorenzo Musetti c’était comme un coup jusqu’au coronavirus. L’Italien de 18 ans, déjà parmi les 300 meilleurs du classement mondial, était à deux pas de l’accès à la table finale de l’Open d’Australie et a disputé son premier match officiel à l’ATP 500 de Dubaï après avoir passé le Qualy. Il est vrai qu’ils ne semblent pas être de grandes réalisations, mais ils prennent des mesures fermes de l’un des plus grands talents du circuit. Deux ITF en Afrique du Sud ce mois-ci étaient ses dernières semaines avec une raquette à la main, où il est reparti avec un très mauvais goût dans la bouche en raison du traitement reçu. Votre coach, Simone tartarini, explique ce qui s’est passé dans cette interview Super Tennis.

«Lorenzo était très concentré sur le tennis, mais la nouvelle qui a rebondi d’Italie a été très douloureuse. Les contrôles en Afrique du Sud étaient également très stricts, il semblait que les Italiens étaient considérés comme la peste, ici du moins on le perçoit ainsi », explique le technicien après son expérience. «Les deux premiers cas de personnes infectées dans le pays ont été subis par deux citoyens venus passer des vacances en Italie, ce qui a également affecté. Nous prenons toutes les précautions possibles, même lorsque nous ne portions pas de masques. Beaucoup de peur est transférée en entendant parler du sujet, même involontairement. Lorsque nous avons entendu une petite toux ou un simple rhume, nous avions déjà peur », ajoute Tartarini.

Il y avait deux tournois à Potchefstroom qui n’étaient pas trop réussis, juste une victoire dans chaque image. Maintenant, l’avenir n’est pas lié aux victoires, mais à la guérison de cette pandémie mondiale. «L’avenir est très incertain, tout est annulé d’ici à juin. Ce que nous avons compris dès le premier instant, c’est que nous n’allions pas retourner en Italie, car cela aurait signifié respecter de fortes restrictions de formation et des difficultés à repartir. Mon club, par exemple, est fermé depuis des semaines, donc nous aurions eu beaucoup de mal à entraîner Lorenzo. Nous pensions que se rendre à l’Académie Mouratoglou serait un succès, car la situation y serait plus calme, même si l’incertitude reste la même. Nous serons hors d’Italie jusqu’au 3 avril au moins. Nous verrons plus tard où vous pourrez atterrir », commente une Simone pleine de doutes.

Une situation chaotique qui affecte tous les joueurs, entraîneurs et autres personnes liées au monde du tennis. Vous ne pouvez pas jouer, mais vous ne pouvez pas vous entraîner non plus, un gros problème dont aucune solution claire ne peut être tirée. “Les entraîneurs et les joueurs sont sur la même ligne, maintenant la situation est vraiment critique et globale. Nous avons tous les mêmes problèmes et nous débattons tous de ce qu’il faut faire ou où aller. Pour le moment, nous avons déjà quelques tournois annulés “, souligne l’entraîneur du champion de l’Open d’Australie Junior 2019.

Et que fait une équipe de travail face à un scénario décourageant comme celui-ci? «Normalement, nous essayons toujours de penser au prochain tournoi, mais maintenant c’est compliqué. Les parents de Lorenzo voulaient venir lui rendre visite en France, mais la situation est ce qu’elle est. Pour ceux qui ont des enfants à la maison, le problème est différent. Mon idée était pour lui de rester à la maison pendant quelques semaines, jusqu’au début avril, mais ensuite cette catastrophe s’est produite et tout s’est mal passé. Les problèmes sont là, nous ne sommes que des marins. La chose la plus importante pour le moment est d’être en bonne santé “, conclut-il.

