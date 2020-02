Hubert Hurkacz et Jannik Sinner a réalisé les prévisions ce mardi à l’ATP Marseille. Le Polonais n’a pas eu de problèmes excessifs pour faire appel au tournoi face aux Français Hoang, 6-4 et 6-1. D’un autre côté, l’Italien prometteur a trouvé plus d’égalité dans son match contre Norbert Gombos, avec en plus d’avoir à s’arrêter pendant une demi-heure à cause du bruit d’une alarme qui a sonné dans le stade, clôturant enfin son rendez-vous aujourd’hui par 6-4 et 7-6.

