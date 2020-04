Sinner et Piatti, un gros don à Bergame pour lutter contre le coronavirus

Jannik Sinner Il est très attaché à son pays et à la sanglante bataille qu’il mène contre le coronavirus, il a donc décidé de redoubler d’efforts pour faire un don à la cause en contribuant 12 500 euros avec son coach, Ricardo Piatti, pour la ville de Bergame, la plus touchée par la pandémie. Ils le font par le biais de la Fondation Cesvi, qui utilisera cet argent pour aider les services d’urgence sanitaire. Jannik fournit un lien où n’importe qui peut contribuer plus d’argent et se déclare “fier d’être italien et de notre unité”.

Forza —- #insiemecelafaremo #distantimauniti @RPiatti @StarWingSM pic.twitter.com/5DPotjvErc

– Jannik Sinner (@janniksin) 5 avril 2020

.