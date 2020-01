Sinner freine à sec par Fucsovics

Ça ne pouvait pas l’être. Jannik Sinner devra attendre et continuer à travailler pour faire une apparition dans la deuxième semaine du Grand Chelem, quelque chose qui n’était pas jetable en fonction de ses avantages et du tableau présenté dans le Open d’Australie 2020. Cependant, Marton Fucsovics Il est prêt à devenir le bourreau du NextGen et après avoir remporté Shapovalov, le jeune italien a gagné 6-4 6-4 6-3. Le joueur hongrois a montré son tennis incisif et a récolté le ticket pour le troisième tour, où il rencontrera le vainqueur du duel entre Paul et Dimitrov.

