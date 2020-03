“Sinner préfère regarder les matchs de Nadal-Federer que d’aller au cinéma”

Jannik Sinner est considéré par de nombreux initiés comme le futur numéro un du tennis masculin. Son entraîneur Riccardo Piatti a beaucoup contribué à son ascension au cours de la dernière année, renforcée par le triomphe lors des finales ATP Next Gen.

En ce début 2020, le jeune Italien a remporté son premier match dans un tournoi du Grand Chelem et battu un Top 10 pour la première fois de sa carrière. “La mentalité de Jannik est comme le sport; il aime le sport », a déclaré Piatti à ATPTour.com.

«J’aime mon travail et je le fais depuis 40 ans. Il est le même, il aime son sport, il veut être meilleur, s’améliorer et il fait tout pour ça. Il regarde beaucoup de matchs, s’entraîne beaucoup, et non parce qu’il est obligé de le faire.

Parce qu’il sait ce qu’il veut. Il est très facile de consacrer sa vie à un ou deux ans, mais j’essaie de dire à Jannik qu’il doit consacrer sa vie au sport depuis 15 ans. J’étais à Milan lors d’un tournoi et je l’ai vu perdre 6-1, 6-2, mais il était le seul joueur à avoir essayé de changer de jeu.

Il avait l’attitude de gagner, pas seulement de mettre le ballon au-dessus du filet et d’espérer. On pouvait dire qu’il était calme et qu’il pouvait contrôler son esprit, il a bien frappé la balle, mais il n’avait pas le pouvoir. Sa personnalité est maintenant forte et, contrairement à de nombreux joueurs que j’ai entraînés, je peux lui parler ouvertement 30 minutes après une défaite, plutôt que d’attendre le lendemain.

Je peux lui parler pendant six heures sur le tennis et il adore ça. Il ne se laisse pas distraire et préfère regarder les matchs de Nadal-Federer, disons, que d’aller au cinéma ». Il a également ajouté: «Un médecin l’a suivi et nous nous attendons à ce qu’il grandisse un peu plus, environ quatre centimètres de plus.

Il a besoin de jouer et de travailler, mais nous devons trouver le bon équilibre en ne le poussant pas trop. Quand il aura 22, 23 ans, il sera prêt à participer aux plus gros tournois ».