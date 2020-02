Sinner, Simon, Hurkacz et Cilic avancent. Khachanov s’incline

Un Jannik Sinner, âgé de 18 ans, est qualifié pour le deuxième tour à Marseille, battant Norbert Gombos 6-4, 7-6 après deux heures et trois minutes. Le jeune a tiré neuf as et repoussé les six chances de pause, assurant une pause dans le premier match et l’emportant sur le tie-break du deuxième pour se retrouver dans les 16 derniers.

Jannik n’a perdu que six points de retard sur le premier tir de l’ouvreur, gagnant une pause à l’amour dans le match dix avec un coup droit sur la ligne gagnante pour l’emporter 6-4. L’Italien a dû travailler dur au début du deuxième set, repoussant quatre chances de pause avec les vainqueurs en trois matchs consécutifs, se débarrassant également des problèmes à 4-4 avant de se retrouver 5-3 à égalité au tie-break.

Restant calme, Sinner a attrapé trois points consécutifs pour passer de 6 à 5 avec un vainqueur en coup droit, scellant l’accord avec un vainqueur de service pour la 14e victoire de l’ATP. Le multiple champion Gilles Simon a battu un Harold Mayot de 18 ans 6-4, 7-6 en un peu moins de deux heures, face à seulement deux points de rupture et contrôlant le rythme quand il importait le plus de passer au tour suivant.

Faisant ses débuts dans l’ATP, le jeune n’a rien pu faire au retour dans le premier set, ne prenant que deux points et subissant une pause à 4-5 pour remettre le set au compatriote plus expérimenté. Ils ont échangé des pauses dans les matchs trois et quatre dans le deuxième set et ont bien servi dans les matchs restants pour établir un bris d’égalité que Gilles a réclamé 7-3 avec trois mini-pauses pour sceller l’affaire et éviter de passer plus de temps sur le terrain.

La 5e tête de série et championne 2018, Karen Khachanov, a perdu contre Aljaz Bedene 4-6, 6-4, 7-5 en deux heures et 22 minutes de bataille épuisante. Le Slovène a tiré 18 as et n’a fait face qu’à trois chances de pause, repoussant deux d’entre eux et obligeant Karen à produire les mêmes chiffres s’il voulait rester en lice.

Le Russe a défendu neuf chances de rupture sur 11, restant en contact jusqu’à la toute fin avant qu’Aljaz ne le casse dans le match 12 pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Après avoir pris le premier match, Karen a perdu le terrain au retour, gagnant 19 points dans les 11 matchs restants et créant une seule chance de pause que Bedene a réussi à effacer pour maintenir la pression de l’autre côté du filet et sceller l’accord avant la décision. jeu décisif.

Aux prises avec une blessure au genou, Marin Cilic a évincé une qualification Ilya Ivashka 3-6, 7-6, 6-4 en deux heures et 23 minutes, repoussant six occasions de pause sur neuf et prévalant au deuxième set tie-break pour rester en vie.

Le Croate a pris une avance de 5-1 dans le match décisif avant de terminer le travail lors du dixième match, toujours à la recherche de son meilleur tennis, mais au moins en prenant un départ gagnant. Le huitième tête de série Hubert Hurkacz a eu besoin d’un peu plus d’une heure pour renvoyer Antoine Hoang 6-4, 6-1, dominant avec son premier service et offrant cinq pauses pour assurer la victoire avec style.

Vasek Pospisil a renversé le jeune Finlandais Emil Ruusuvuori 7-6, 6-3 en une heure et 29 minutes, se brisant une fois et obtenant deux pauses pour l’emporter en deux sets.